Peregrinación Hasenkamp-Paraná: ya están abiertas las inscripciones en Crespo

En Crespo ya se encuentran abiertas las inscripciones para quienes quieran participar de esta tradicional manifestación de fe. Los interesados pueden anotarse en la parroquia Nuestra Señora del Rosario, en el domicilio de la familia Gettig, en calle Alem, y en el domicilio de Blanca Schaab, ubicado en avenida Belgrano 1836.

Desde la organización se informó que se inscribirá a un máximo de 60 peregrinos, por lo que los cupos estarán disponibles hasta completar esa cantidad.

Asimismo, se solicita a quienes participen que lleven una sola mochila y únicamente lo necesario, con el objetivo de evitar inconvenientes durante el traslado y favorecer que todos puedan viajar con mayor comodidad.

Reunión informativa

Antes de la peregrinación se realizará una reunión informativa el miércoles 8 de octubre, a las 21:00, en el Salón San Juan de la parroquia Nuestra Señora del Rosario de Crespo.

Durante el encuentro se brindarán detalles y recomendaciones para quienes participarán de esta nueva edición de la Peregrinación de los Pueblos.