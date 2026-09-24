Silvia Ledesma: "Pedimos que nos den explicaciones los funcionarios directamente encargados de la GUM"

Un incidente denunciado días atrás, que tuvo como protagonista a un adolescente y un agente de la Guardia Urbana Municipal, derivó en sendas presentaciones por parte de concejales Más para Entre Ríos - Crespo en Marcha. La presidenta de bloque, Silvia Ledesma, explicó a Estación Plus Crespo: "Hemos ingresado un Pedido de Informe, un Proyecto de Resolución, y también hemos mandado una nota al Intendente, para que nos explique un poco esta situación que fue de conocimiento público. Quiero aclarar que nosotros no vamos en contra del personal implicado ni de la GUM. Nosotros creemos y estamos convencidos, que este personal es el último eslabón de la cadena. Pedimos que nos den explicaciones los funcionarios directamente encargados de la GUM. No estamos atacando -ni mucho menos, no es la intención-, al personal que estuvo implicado en este tema de violencia con respecto a un menor de edad en la vía pública. Entendemos que hay ordenanzas que se deben cumplir. Por ahí las personas o el ciudadano, se excede; lo vivimos a diario, pero ejercer violencia no es el modo de arreglar la situación".

En cuanto al Pedido de Informe, la edil agregó: "Debido a la urgencia de este caso, pedimos que no se tomen los 90 días, y que sea respondido en un período de 5 días hábiles. Como para también informar a la población de Crespo el trabajo que se está realizando, porque no fue no fue un caso menor, una violencia de este tipo".

Además de las vías administrativas plasmadas por la vía escrita, Ledesma sostuvo: "Personalmente me he comunicado con el Jefe de Tránsito para ver qué fue la situación y cómo está todo. Entendemos que hay un Sumario hecho, que se apartó del puesto de trabajo a este inspector".

No obstante, remarcó que pensando en evitar o corregir contextos futuros, el bloque presentó un Proyecto de Resolución: "Pasó a Comisión, y esperamos que en primera instancia, no pierda el estado parlamentario -que son 90 días-, porque sino ya no se podría tratar. Vamos a estar muy atentos a esa situación de vencimiento".

En cuanto al espíritu de ese bosquejo legislativo, subrayó: "Son 9 artículos, y queremos que se nos aclare cuál fue la situación, qué hay que fortalecer. Apunta a los mecanismos institucionales de prevención, de capacitación y de supervisión y control, de la Guardia Urbana. Instamos al Departamento Ejecutivo a revisar y fortalecer los protocolos de actuación, aplicables a la Guardia Urbana de nuestra ciudad".

Finalmente, quien preside el bloque justicialista mencionó que "También acompañamos el tratamiento sobre tablas para la designación de la Comisión Asesora de Disciplina, porque entendemos la importancia que tiene y que caducó el 17 de septiembre. Teniendo en cuenta todos estos inconvenientes que hay dentro de nuestro Municipio -sabemos que se ha perdido un juicio contra una trabajadora sobre la que se ejerció violencia, que estuvo desde el 2016 también como personal de Tránsito o de la GUM, y aún no está en Planta Permanente-; y teniendo en cuenta todo esto, acompañamos el tratamiento sobre tablas. Más allá de esta situación tan grave con agentes municipales. Esta comisión es necesaria para garantizar estos procedimientos".