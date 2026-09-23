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Fijaron aumento salarial para trabajadores municipales de Crespo

Será en porcentajes escalonados, a liquidarse desde septiembre hasta noviembre. Alcanza a operarios y funcionariado.
Crespo23 de septiembre de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo

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El Departamento Ejecutivo local mantuvo encuentros con autoridades y delegados del SUOYEM -Filial Crespo-, acordando aumentos salariales.

Estación Plus Crespo pudo confirmar que la suba será del 1,8% para el mes de septiembre de 2026; el 1,7% en octubre; y el 1,6% a liquidarse en noviembre de este año. Se efectivizará sobre todas las categorías que componen el Escalafón de Planta Permanente, Planta Transitoria y Personal Temporario con Jornada Reducida de la Administración Pública Municipal. 

Las partes consideraron "indispensable" actualizar los montos, a modo de "reconocimiento del esfuerzo en las labores" y para "asegurar el cumplimiento de las guardias permanentes y rotativas, tarea que debe ser remunerada adecuadamente". No obstante, repararon en que el incremento se ajusta a "mantener un equilibrio presupuestario".

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