Fijaron aumento salarial para trabajadores municipales de Crespo

El Departamento Ejecutivo local mantuvo encuentros con autoridades y delegados del SUOYEM -Filial Crespo-, acordando aumentos salariales.

Estación Plus Crespo pudo confirmar que la suba será del 1,8% para el mes de septiembre de 2026; el 1,7% en octubre; y el 1,6% a liquidarse en noviembre de este año. Se efectivizará sobre todas las categorías que componen el Escalafón de Planta Permanente, Planta Transitoria y Personal Temporario con Jornada Reducida de la Administración Pública Municipal.

Las partes consideraron "indispensable" actualizar los montos, a modo de "reconocimiento del esfuerzo en las labores" y para "asegurar el cumplimiento de las guardias permanentes y rotativas, tarea que debe ser remunerada adecuadamente". No obstante, repararon en que el incremento se ajusta a "mantener un equilibrio presupuestario".