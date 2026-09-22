Nuevo responsable del Área de Salud Animal Municipal

En la mañana de este martes, la Municipalidad de Crespo oficializó el reemplazo. Bettina Hofer, secretaria de Infraestructura y Ambiente, expresó a Estación Plus Crespo: "Recientemente, Andrea Colombara, que es la veterinaria que estaba a cargo del Área de Salud Animal, ha dejado de trabajar para la Municipalidad, por proyectos profesionales, motivos personales. Empezó a brindar sus servicios en otra institución y hemos confiado esa responsabilidad en Javier Malavassi. Ya tiene su experiencia en el Área, porque estuvo varios años en gestión, como encargado y luego también como concejal. Estamos reestructurando todo esto, estamos poniéndolo quizás al tanto, de algunas situaciones que acontecen en la ciudad en estos tiempos, y haciendo hincapié en el sistema de Atención Ciudadana. Es el medio que tienen los vecinos para elevar sus reclamos y solicitudes. El Área de Salud Animal trabaja muchísimo con este sistema, lo toma como agenda diaria, para ir resolviendo conflictos y poder comunicarse con vecinos. Estamos estableciendo en conjunto todos los lineamientos. Sobre todo tenemos reclamos por perros sueltos, y lo que llama la atención es que, justamente, en la mayoría de esos casos son perros que tienen propietario, es decir, que tienen una casa, un responsable. Pedimos colaboración y cierta responsabilidad para con la convivencia con vehículos, con niños, con la conservación de los residuos y demás".

La funcionaria apuntó que también se están conversando criterios "para los próximos meses, respecto a cómo vamos a afrontar la campaña para las fiestas, respecto de la pirotecnia, del uso responsable. Tratamos siempre de evitar la pirotecnia sonora. Estamos finalizando septiembre y es una fecha en donde empezamos a planificar esas intervenciones para cuando llegue diciembre", dijo Hofer.

Javier Malavassi quien a la fecha se desempeña como Presidente ad-honorem de la ONG Red de Políticas Públicas, vuelve a la función pública local. En diálogo con Estación Plus Crespo, referenció: "Nuevamente a cargo del Área de Salud Animal, que fue creada en el 2015, cuando asumimos y empezamos con una línea de trabajo que tiene continuidad. Hoy me toca también presidir esta ONG nacional e internacional, con la cual asesoramos gratuitamente a gobiernos del país y de sudamérica, en la implementación de un programa de equilibrio poblacional -que se lleva a cabo en Crespo también, desde el año 2015-. Esto de tener conciencia sobre la sobrepoblación animal, que es causa de tantos animales que nacen sin destino, que mueren en la vía pública, y para lo cual es posible implementar un programa de castraciones masivas, gratuitas, extendidas, sistemáticas, y tempranas".

"Hay que insistir en el cuidado responsable. Hoy se sabe que con una castración temprana, entre los 3 y los 5 meses de edad, se evitan un montón de patologías y problemáticas reproductivas, y de comportamiento animal. Crespo lo lleva adelante y vamos a a seguir intensificando nuestras líneas de trabajo en ese aspecto", afirmó.

Malavassi destacó que en su agenda más próxima, está previsto "empezar con los contactos con el voluntariado (de protección animal) que hay en Crespo. Es un trabajo mancomunado que hacen ellas con el municipio, y estamos a total disposición siempre, para prevenir y accionar sobre los casos de maltrato, de abandono o de necesidad que tengan los animales en la ciudad".

En medio de la incipiente nueva temporada, el veterinario comentó: "Tenemos en agenda el manejo integrado de plagas que se debe aplicar. Es muy importante la educación, sobre todo en lo que refiere a alimañas e insectos. Prevenir la infestación, insistir en lo que se llaman 'barreras o bloqueos', que implica hacer acciones de conservación en las viviendas, para que no ingresen. No pasa tanto por fumigar, sino por prevenir el ingreso de los animales a los hogares. Se logra con intervenciones en la estructura de la casa, sobre rejillas, telas mosquiteras, para que no accedan insectos y alimañas", concluyó.