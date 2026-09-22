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Un auto se incendió en plena madrugada en Diamante

El vehículo ardió en llamas y los bomberos debieron acudir de inmediato para sofocar el fuego. Se investigan qué originó el foco ígneo.
Policiales/Judiciales22 de septiembre de 2026

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Un auto fue consumido por un incendio la madrugada de este martes en Diamante. El hecho fue registrado alrededor de las 3, en la intersección de calle Noailles, entre Mitre y Alberdi. Se investign las causas.

Según se informó a AHORA, personal de Bomberos Voluntarios fue alertado por el Comando Radioeléctrico y, de inmediato, salió hacia el lugar el Móvil 9, con una dotación de tres bomberos. Minutos después, se sumó en apoyo el Móvil 8, con otros dos integrantes del cuartel.

Las dos dotaciones trabajaron en el lugar hasta finalizar la intervención. Según el informe difundido por Bomberos Voluntarios Diamante, alrededor de las 4 regresaron al cuartel sin otra novedad.

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