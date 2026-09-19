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No pagaron el viaje en remis y hurtaron pertenencias

Viajaron desde Libertador San Martín hacia Strobel y Diamante. El grupo de pasajeros ahora está imputado por Estafa y Hurto.
Policiales/Judiciales19 de septiembre de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo

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Efectivos de la División de Investigaciones de Diamante, junto con la Comisaría de Libertador San Martín, se abocaron a resolver una denuncia radicada este viernes, en la que se daba cuenta de un hurto y estafa, sucedidos en ocasión que cuatro jóvenes -dos mujeres y dos varones-, abordaron un vehículo mediante aplicación, en la terminal de Libertador con destino a Strobel y Diamante. Precisamente son oriundos de estas últimas localidades.

Concluido el viaje expresaron al conductor que aguardara un momento que regresaban con el dinero para abonar, lo cual no sucedió.

Además, quien prestó el servicio se percató que le habían sustraído un parlante individual, que se encontraba en el habitáculo.   

Bajo las directivas del Ministerio Público Fiscal de Diamante, la policía reunió rápidamente diversos informes que permitieron en pocas horas, determinar la identidad de los cuatro involucrados y también el hallazgo del elemento acústico, permitiendo su restitución al legítimo dueño, confirmó la Jefatura Departamental a Estación Plus Crespo. La conducta de los individualizados fue judicializada ante la Fiscalía local, continuándose con el proceso legal que se encuentra en desarrollo.

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