Hallan "DOM" en San Benito, una droga sintética que apareció al investigar cheques falsos

Los procedimientos buscaban originalmente esclarecer un fraude con cheques falsos en perjuicio de comerciantes de corralones en las localidades de Paraná y Hasenkamp. Sin embargo, este viernes los investigadores hallaron en la casa de Briozzo insumos para el procesamiento y fraccionamiento de ketamina. Todo el procedimiento se hacía en el hogar, con los químicos cerca de los niños y de sus alimentos.
En la casa, los efectivos también secuestraron aberturas adquiridas producto de las maniobras fraudulentas, un chaleco balístico, una prensadora de tapa de frascos al vacío, más de 2 gramos de cocaína, $700.000 en efectivo y 2.600 dólares. También encontraron anotaciones con instrucciones que debía seguir la joven. Por ejemplo, se observó que tenía que cobrar el dinero producido por la venta ilícita y luego invertirlo en locales comerciales. También debía construir una pileta en el hogar de importantes dimensiones.
En la investigación por los cheques falsos estaría involucrado Martín Reynaldo Germán Pelizzari, un maestro mayor de obras de 48 años, que habría cometido estafas a corralones, consignó Análisis.