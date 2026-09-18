Expo Rural María Grande: todo listo para celebrar 60 años con una gran muestra este fin de semana

Faltan pocas horas para que comience una nueva edición de la exposición de la Sociedad Rural de María Grande y el predio ya vive el movimiento previo a una de las principales actividades del calendario regional.

En diálogo con Estación Plus Crespo, Rolando Fontana, integrante de la comisión de la Sociedad Rural, contó que durante los últimos días se intensificaron los trabajos de preparación y que ya comenzó el ingreso de maquinaria al predio. La agenda previa también incluyó distintas charlas y remates vinculados al sector agropecuario.

"Estamos ansiosos porque faltan pocas horas", expresó Fontana, quien destacó que el sábado se realizará además el tercer remate especial de vientres, organizado por la Rural y con la participación de la Ganadera de Ramírez.

La exposición tendrá este año un significado especial para la institución, ya que se desarrollará en el marco de los 60 años de la Sociedad Rural de María Grande.

Una muestra con los espacios agotados

Uno de los aspectos destacados por Fontana es la respuesta de los expositores. Según explicó, los espacios disponibles fueron ocupados rápidamente, situación que atribuyó a la trayectoria de la exposición, su ubicación y el atractivo que genera el Museo de la Maquinaria Antigua.

"Se vendió todo en un mes", señaló el dirigente rural, al referirse a la comercialización de los stands.

Fontana consideró que la cercanía con Paraná, Crespo, Viale y Hasenkamp facilita la llegada de visitantes de distintas localidades. A esto se suma, según explicó, el interés que despierta el museo, que atrae público de otras provincias.

Desde la organización también esperan una buena concurrencia durante las dos jornadas y, de acuerdo con los pronósticos mencionados por Fontana, condiciones meteorológicas favorables para el fin de semana.

El cronograma del sábado

La apertura del predio será a las 9:00 del sábado. Una hora después comenzará el 3º Remate Especial de Vientres, mientras que a las 12:30 se realizará el tradicional almuerzo con autoridades de FARER y representantes de distintas instituciones.

A las 15:00 tendrá lugar la inauguración oficial de la muestra.

Desde las 16:00, uno de los principales atractivos será el espectáculo del Museo de la Maquinaria Antigua. Para esta edición se preparó una denominada "cosechadora escuela", que permitirá observar el funcionamiento del proceso de trilla y limpieza del cereal.

Fontana explicó que la propuesta fue preparada por "Nincho" De Angeli y que se trata de una máquina estática que permite visualizar el funcionamiento de distintos componentes del proceso de cosecha.

La jornada continuará con espectáculos musicales y tendrá como uno de los números destacados del sábado a Los Lirios.

Una máquina de 1916 volverá a trillar

El domingo la actividad comenzará a las 10:00, mientras que alrededor de las 16:00 está previsto uno de los momentos más particulares de la exposición: una demostración de trilla con una máquina de más de un siglo de antigüedad.

Fontana anticipó que se utilizará una cosechadora de 1916, accionada por un motor a vapor, en una actividad que contará con el acompañamiento del complejo Interlagos, ya que la maquina es de ellos.

"Vamos a tener la trilla con motor a vapor con una cosechadora de más de 100 años", explicó a Estación Plus Crespo.

La programación continuará durante la tarde y noche con espectáculos, entre los que se encuentra Monchito Merlo.

Maquinaria, animales, radios antiguas y aeromodelismo

La exposición contará además con una amplia variedad de propuestas. Habrá maquinaria agrícola y tecnología, drones, aves, ovinos y caprinos, además de un paseo ganadero que la organización se encuentra preparando.

También habrá stands comerciales e institucionales, venta de plantas, comidas y productos elaborados por distintas entidades.

Otro de los atractivos será una exposición de radios antiguas de un vecino de María Grande. Fontana sostuvo que, según la organización, representantes vinculados al Guinness World Records se acercaron a verificar la muestra y que se trataría de "la exposición de radios antiguas más grande de Sudamérica".

El Aeroclub Paraná también participará con maquetas y propuestas vinculadas al aeromodelismo, además de brindar información sobre la actividad y los cursos para quienes estén interesados en formarse como pilotos.

Una propuesta pensada para toda la familia

Fontana definió la propuesta como un "verdadero paseo de la familia", con alternativas vinculadas al campo, la tecnología, la historia, la gastronomía y los espectáculos.

La entrada tendrá un valor de $10.000, según informó la organización, y el predio contará con estacionamiento a cargo de los Bomberos Voluntarios de María Grande.

La Sociedad Rural de María Grande está ubicada muy cerca de la Ruta Provincial 32, una ubicación que facilita el acceso desde distintas localidades de la región.

La exposición abrirá sus puertas durante todo el fin de semana y combinará la celebración de los 60 años de la institución con una propuesta que busca reunir nuevamente a productores, empresas, familias y visitantes en torno a la actividad rural y sus tradiciones.