Francia, Italia y Canadá: 5 nuevos estudiantes llegaron a Crespo por un intercambio de AFS

La ciudad de Crespo continúa participando de programas de intercambio cultural y educativo impulsados por AFS, una organización que posibilita que jóvenes de distintos países puedan vivir durante un período en Argentina, integrándose a una familia y asistiendo a instituciones educativas locales.

La semana pasada arribaron los últimos dos estudiantes que completaron el grupo que realizará su experiencia durante el actual ciclo de intercambio. Victoria Cepeda, presidenta de AFS Crespo, explicó a Estación Plus Crespo que actualmente son seis los jóvenes vinculados al programa, aunque uno de ellos llegó en febrero y se encuentra transitando otro período del intercambio.

Estudiantes de Francia, Italia, Canadá y Tailandia

Los primeros tres estudiantes del nuevo grupo llegaron el 21 de agosto: Clement, de Francia, y Grace y Claudia, de Italia. En tanto, el viernes 11 de septiembre se incorporaron Catarina, de Italia, y Florence, de Canadá.

A ellos se suma el estudiante tailandés que arribó en febrero y que permanecerá hasta enero, completando su intercambio anual.

Los jóvenes fueron distribuidos en diferentes establecimientos educativos de Crespo. Tres de las estudiantes concurren al Colegio Sagrado Corazón, otra asiste al Instituto Comercial Crespo, Clement cursa en la Escuela N° 60 y el estudiante de Tailandia concurre a la Escuela San José.

Cepeda señaló a Estación Plus Crespo que, pese a las dificultades que en algunos momentos implica encontrar familias anfitrionas, la experiencia de este año se desarrolla de manera positiva.

Los cinco estudiantes que llegaron entre agosto y septiembre permanecerán en Crespo hasta julio de 2027, mientras que en febrero está previsto el arribo de un nuevo grupo de jóvenes, cuyos integrantes todavía no fueron definidos.

El rol de las familias anfitrionas

Uno de los aspectos centrales del programa es la participación de las familias que reciben a los estudiantes durante su estadía. Cepeda explicó que AFS cuenta con familias que repiten la experiencia y otras que se incorporan por primera vez.

"Por suerte, hay familias que deciden apostar de vuelta a la experiencia, que ya son familia dos o tres veces, algunas incluso más", comentó la presidenta de AFS Crespo. Al mismo tiempo, destacó la incorporación permanente de nuevos hogares interesados en participar.

Desde la organización remarcan que no es necesario que las familias tengan hijos ni que estos tengan una edad similar a la del estudiante. Según explicó Cepeda a Estación Plus Crespo, han participado parejas sin hijos, madres solteras y personas mayores, entre otras conformaciones familiares.

La principal condición, resumió, puede sintetizarse en las denominadas "tres C": casa, comida y cariño.

Acompañamiento durante todo el intercambio

La responsabilidad de las familias anfitrionas no implica afrontar solas el proceso. Cada estudiante cuenta con un consejero voluntario que acompaña tanto al joven como a la familia durante la experiencia.

Además, AFS organiza instancias de orientación para abordar expectativas, dudas y temores antes y durante el intercambio. "Todo el año del intercambio estamos pendientes de lo que pasa, ayudándolos en todo lo que necesiten", explicó Cepeda.

De esta manera, el programa busca que la experiencia de intercambio trascienda la asistencia a una institución educativa y permita también la integración de los estudiantes a la vida cotidiana y cultural de la comunidad que los recibe.

En febrero llegará un nuevo grupo

Mientras los actuales estudiantes continuarán en Crespo hasta julio del año próximo, AFS ya tiene previsto un nuevo movimiento de intercambistas para febrero de 2027.

Todavía no se conocen la cantidad ni las nacionalidades de los jóvenes que llegarán. Cepeda adelantó que, una vez confirmada esa información, AFS Crespo difundirá sus perfiles a través de sus redes sociales para comenzar con la búsqueda de las familias anfitrionas.

La llegada de estos nuevos estudiantes permitirá así continuar una experiencia que, además de involucrar a los jóvenes que llegan desde otros países, también alcanza a las familias y a las instituciones educativas de Crespo que participan del programa.