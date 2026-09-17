Aquí el registro oficial de los 50 postulantes titulares y 30 suplentes del sorteo público de terrenos sociales de programa “Crespo mi casa”

El sorteo, supervisado y fiscalizado por Carolina Folmer (Escribana Pública Nacional), se efectuó tomándose la totalidad de los postulantes incluidos en el Registro Definitivo aprobado, procediéndose a la selección de los 50 postulantes titulares y a la identificación de las fracciones de terreno correspondientes. Asimismo, se procedió al sorteo de 30 postulantes suplentes, conforme lo determinado por la Comisión de Adjudicación y Seguimiento de Lotes y Viviendas Sociales, estableciéndose en el mismo acto el respectivo orden de prelación.

PREADJUDICATARIOS TITULARES

Lote 1: Fernández, Diego Martín

Lote 2: Gutiérrez, Darío Fabián

Lote 3 :Neivert, Marcos

Lote 4: Cotich, Rebeca Betina

Lote 5: Cornejo, Mauro Nicolás

Lote 6: Berdón, Lautaro Gabriel

Lote 7: Salas, Cristian Alejandro

Lote 8: Nussbaum, Ludmila Lourdes Hilén

Lote 9: Wagner, Germán Ariel

Lote 10: Roldán, Ramón Antonio

Lote 11: Yanz, Lucía Carolina

Lote 12: Exmer, Antonella Soledad

Lote 13: Zárate, Hugo Emanuel

Lote 14: Zárate, Camila Ayelén

Lote 15: Hernández, Carla del Luján

Lote 16: Barreto, Guillermo Matías

Lote 17: García, Agustina Michelle

Lote 18: Cepeda, Nelson Fernando

Lote 19: Gareis, Johana Luján

Lote 20: Beisel, Marina

Lote 21: Antivero, Brian Andrés

Lote 22: Murguía, Rafael Claudio

Lote 23: Weinbinder, Johana Elena

Lote 24: Copello Sandoval, Facundo Rito Jesús

Lote 25: Zárate, José Rubén Alberto

Lote 26: Amarillo, Cristian Adrián

Lote 27: Goette, Martín

Lote 28: Noriega, Leandro Walter Hernán

Lote 29: Martínez, Horacio Rafael

Lote 30: Herbel, Cristian Uriel

Lote 31: Ayala, Luciano Ezequiel

Lote 32: Schmidt Torres, Matías Sebastián

Lote 33: Battagliero, Juan Cruz

Lote 34: Romero, Karen

Lote 35: Schell, Mauricio Leonel

Lote 36: Frank, Milagros Daiana

Lote 37: Rikle, Jairo Gastón

Lote 38: Herrera, Milagros Daniela

Lote 39: Altamirano, Hermes Emilio

Lote 40: Usinger, Joaquín

Lote 41: Raffo, Juan Carlos

Lote 42: Fullana, Fernando

Lote 43: Schaab, Paula Guillermina

Lote 44: Cabrera, Gerardo Gabriel

Lote 45: Roth, Alejandra Patricia

Lote 46: Felipe Dos Santos, María Natalia

Lote 47: Schmidt, Axel

Lote 48: Migueles Miller, Tamara Abigail

Lote 49: Maldonez, Débora Silvana

Lote 50: Battagliero, Ricardo Matías

PREADJUDICATARIOS SUPLENTES

Suplente 1: Cabrol, Luis Matías

Suplente 2: Herr, Cristian Emanuel

Suplente 3: Sullivan, Genoveva Maricel

Suplente 4: Baudino Gabriela

Suplente 5: Torres, Dalma Carolina

Suplente 6: Dechand, Claudio Omar

Suplente 7: Jacob, Leandro Raúl

Suplente 8: Gomiero, Angel

Suplente 9: Antunez, Lucio Alejandro

Suplente 10: Córdoba, Johana Belén

Suplente 11: Butvilofsky, Maia

Suplente 12: Llanes, Samuel Rubén Ezequiel

Suplente 13: Dupuy, Gonzalo Javier

Suplente 14: Sieben, Micaela Fernanda

Suplente 15: Leiva, Rodrigo Joel

Suplente 16: Torrelli, Marta Patricia

Suplente 17: Espíndola, Xiomara

Suplente 18: Martínez, Keila Estefanía

Suplente 19: Sosa, Soledad Evangelina

Suplente 20: Rau Paredes, Diego Ezequiel

Suplente 21_ Gerner, Judith Elizabeth

Suplente 22: Usinger, Daian Marcelo

Suplente 23: Marín, Sofía Victoria

Suplente 24: Espíndola, Milagros Macarena

Suplente 25: Kaufman, Alexis Uriel

Suplente 26: Giménez, Karen Lucrecia

Suplente 27: Weinzettel, Micaela Erminda

Suplente 28: Valenzuela, Agustina Jesica del Carmen

Suplente 29: Bovier, Hugo Alberto

Suplente 30: Kemerer, Trinidad

Veedores y autoridades presentes

En carácter de veedores estuvieron integrantes de la Comisión de Adjudicación y Seguimiento de Lotes y Viviendas Sociales: Jacinta Eberle (viceintendente); Valeria Torresín, Juana Gómez, Sebastián Ramírez y Silvia Ledesma (concejales); Carlos Holzheuer (secretario Legislativo del Concejo Deliberante); Francisco Ferrer (Coordinación de Asuntos Jurídicos y Recursos Humanos); Eliana Wendler (Dirección de Desarrollo Humano); Soledad Maitenón (Área Social) y Marta Karst (Oficina de Catastro), más tres personas del público elegidas al azar.

Al acto del sorteo público también estuvieron: Vanesa Pusineri (secretaria de Gobierno y Desarrollo Humano), Evangelina Schmidt (secretaria de Economía, Hacienda y Producción) y Bettina Hofer (secretaria de Infraestructura y Ambiente); demás integrantes del Departamento Ejecutivo Municipal y del Concejo Deliberante.

Más información sobre el programa

-Los preadjudicatarios como consecuencia del sorteo deberán presentar ante la Dirección de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Crespo, hasta el día 30 de septiembre de 2026, inclusive, la totalidad de la documentación respaldatoria que les sea requerida a los fines de acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos por las Ordenanzas Nº 39/2022 y Nº 37/2026 y demás normativa aplicable.

Desde la Dirección de Desarrollo Humano ya comenzaron a comunicarse con los preadjudicados y ya están visitándolos para corroborar el domicilio y la documentación correspondiente.

-El plazo establecido tendrá carácter perentorio e improrrogable. La falta de presentación de la documentación requerida dentro del plazo establecido en el artículo precedente determinará el decaimiento de la preadjudicación, procediéndose a convocar al suplente que corresponda conforme al orden resultante del sorteo.

-Igual consecuencia corresponderá cuando, luego de la verificación de la documentación presentada, se comprobare que el postulante no reúne alguno de los requisitos exigidos por la normativa aplicable o que existiere falsedad en los datos declarados.





-Esta iniciativa de disponer de 50 lotes sociales, está destinada a personas mayores de 18 años que constituyen un grupo familiar estable y permanente, con el requisito de ser residente en la localidad de Crespo (Entre Ríos) con una antigüedad mínima de 8 años. Situación que debe acreditarse con DNI, facturas de servicios públicos o constancias de alumno regular, entre otras.

-La inclusión en el Listado Definitivo habilitó exclusivamente a participar del sorteo público correspondiente y no importa adjudicación, preadjudicación ni reconocimiento definitivo del cumplimiento de la totalidad de los requisitos exigidos por las Ordenanzas Nº 39/2022 y Nº 37/2026.

-El sorteo se efectuó con nombre, apellido y DNI de la persona inscripta.

-La Ordenanza Nº 53/26 establece que el adjudicatario deberá pagar el valor de $60.000 el metro cuadrado, adicionándose el diez por ciento a los terrenos ubicados sobre pavimento.

-El valor de los lotes sociales podrá ser financiado de acuerdo con el plan oportunamente confeccionado hasta un máximo de diez años, es decir, en cuotas mensuales de hasta 120 meses.

-Mientras que, el plazo máximo para construir la vivienda es de 5 años. El terreno deberá ocuparse de manera inmediata y la obra de construcción iniciarse en forma efectiva en el plazo de 90 días corridos desde la firma del convenio. El plan de construcción constará de tres etapas en porcentajes de avance de obra: 35% (primeros 24 meses), 70% (a los 42 meses) y 100% (a los 60 meses).

-Es una obligación esencial destinar el inmueble exclusivamente para la construcción de un módulo habitacional familiar (cocina-comedor y baño), no pudiendo darle otro destino distinto del señalado ni ejercer acto alguno de disponibilidad sobre el mismo.