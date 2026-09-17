Aquí el registro oficial de los 50 postulantes titulares y 30 suplentes del sorteo público de terrenos sociales de programa “Crespo mi casa”
El sorteo, supervisado y fiscalizado por Carolina Folmer (Escribana Pública Nacional), se efectuó tomándose la totalidad de los postulantes incluidos en el Registro Definitivo aprobado, procediéndose a la selección de los 50 postulantes titulares y a la identificación de las fracciones de terreno correspondientes. Asimismo, se procedió al sorteo de 30 postulantes suplentes, conforme lo determinado por la Comisión de Adjudicación y Seguimiento de Lotes y Viviendas Sociales, estableciéndose en el mismo acto el respectivo orden de prelación.
PREADJUDICATARIOS TITULARES
Lote 1: Fernández, Diego Martín
Lote 2: Gutiérrez, Darío Fabián
Lote 3 :Neivert, Marcos
Lote 4: Cotich, Rebeca Betina
Lote 5: Cornejo, Mauro Nicolás
Lote 6: Berdón, Lautaro Gabriel
Lote 7: Salas, Cristian Alejandro
Lote 8: Nussbaum, Ludmila Lourdes Hilén
Lote 9: Wagner, Germán Ariel
Lote 10: Roldán, Ramón Antonio
Lote 11: Yanz, Lucía Carolina
Lote 12: Exmer, Antonella Soledad
Lote 13: Zárate, Hugo Emanuel
Lote 14: Zárate, Camila Ayelén
Lote 15: Hernández, Carla del Luján
Lote 16: Barreto, Guillermo Matías
Lote 17: García, Agustina Michelle
Lote 18: Cepeda, Nelson Fernando
Lote 19: Gareis, Johana Luján
Lote 20: Beisel, Marina
Lote 21: Antivero, Brian Andrés
Lote 22: Murguía, Rafael Claudio
Lote 23: Weinbinder, Johana Elena
Lote 24: Copello Sandoval, Facundo Rito Jesús
Lote 25: Zárate, José Rubén Alberto
Lote 26: Amarillo, Cristian Adrián
Lote 27: Goette, Martín
Lote 28: Noriega, Leandro Walter Hernán
Lote 29: Martínez, Horacio Rafael
Lote 30: Herbel, Cristian Uriel
Lote 31: Ayala, Luciano Ezequiel
Lote 32: Schmidt Torres, Matías Sebastián
Lote 33: Battagliero, Juan Cruz
Lote 34: Romero, Karen
Lote 35: Schell, Mauricio Leonel
Lote 36: Frank, Milagros Daiana
Lote 37: Rikle, Jairo Gastón
Lote 38: Herrera, Milagros Daniela
Lote 39: Altamirano, Hermes Emilio
Lote 40: Usinger, Joaquín
Lote 41: Raffo, Juan Carlos
Lote 42: Fullana, Fernando
Lote 43: Schaab, Paula Guillermina
Lote 44: Cabrera, Gerardo Gabriel
Lote 45: Roth, Alejandra Patricia
Lote 46: Felipe Dos Santos, María Natalia
Lote 47: Schmidt, Axel
Lote 48: Migueles Miller, Tamara Abigail
Lote 49: Maldonez, Débora Silvana
Lote 50: Battagliero, Ricardo Matías
PREADJUDICATARIOS SUPLENTES
Suplente 1: Cabrol, Luis Matías
Suplente 2: Herr, Cristian Emanuel
Suplente 3: Sullivan, Genoveva Maricel
Suplente 4: Baudino Gabriela
Suplente 5: Torres, Dalma Carolina
Suplente 6: Dechand, Claudio Omar
Suplente 7: Jacob, Leandro Raúl
Suplente 8: Gomiero, Angel
Suplente 9: Antunez, Lucio Alejandro
Suplente 10: Córdoba, Johana Belén
Suplente 11: Butvilofsky, Maia
Suplente 12: Llanes, Samuel Rubén Ezequiel
Suplente 13: Dupuy, Gonzalo Javier
Suplente 14: Sieben, Micaela Fernanda
Suplente 15: Leiva, Rodrigo Joel
Suplente 16: Torrelli, Marta Patricia
Suplente 17: Espíndola, Xiomara
Suplente 18: Martínez, Keila Estefanía
Suplente 19: Sosa, Soledad Evangelina
Suplente 20: Rau Paredes, Diego Ezequiel
Suplente 21_ Gerner, Judith Elizabeth
Suplente 22: Usinger, Daian Marcelo
Suplente 23: Marín, Sofía Victoria
Suplente 24: Espíndola, Milagros Macarena
Suplente 25: Kaufman, Alexis Uriel
Suplente 26: Giménez, Karen Lucrecia
Suplente 27: Weinzettel, Micaela Erminda
Suplente 28: Valenzuela, Agustina Jesica del Carmen
Suplente 29: Bovier, Hugo Alberto
Suplente 30: Kemerer, Trinidad
Veedores y autoridades presentes
En carácter de veedores estuvieron integrantes de la Comisión de Adjudicación y Seguimiento de Lotes y Viviendas Sociales: Jacinta Eberle (viceintendente); Valeria Torresín, Juana Gómez, Sebastián Ramírez y Silvia Ledesma (concejales); Carlos Holzheuer (secretario Legislativo del Concejo Deliberante); Francisco Ferrer (Coordinación de Asuntos Jurídicos y Recursos Humanos); Eliana Wendler (Dirección de Desarrollo Humano); Soledad Maitenón (Área Social) y Marta Karst (Oficina de Catastro), más tres personas del público elegidas al azar.
Al acto del sorteo público también estuvieron: Vanesa Pusineri (secretaria de Gobierno y Desarrollo Humano), Evangelina Schmidt (secretaria de Economía, Hacienda y Producción) y Bettina Hofer (secretaria de Infraestructura y Ambiente); demás integrantes del Departamento Ejecutivo Municipal y del Concejo Deliberante.
Más información sobre el programa
-Los preadjudicatarios como consecuencia del sorteo deberán presentar ante la Dirección de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Crespo, hasta el día 30 de septiembre de 2026, inclusive, la totalidad de la documentación respaldatoria que les sea requerida a los fines de acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos por las Ordenanzas Nº 39/2022 y Nº 37/2026 y demás normativa aplicable.
Desde la Dirección de Desarrollo Humano ya comenzaron a comunicarse con los preadjudicados y ya están visitándolos para corroborar el domicilio y la documentación correspondiente.
-El plazo establecido tendrá carácter perentorio e improrrogable. La falta de presentación de la documentación requerida dentro del plazo establecido en el artículo precedente determinará el decaimiento de la preadjudicación, procediéndose a convocar al suplente que corresponda conforme al orden resultante del sorteo.
-Igual consecuencia corresponderá cuando, luego de la verificación de la documentación presentada, se comprobare que el postulante no reúne alguno de los requisitos exigidos por la normativa aplicable o que existiere falsedad en los datos declarados.
-Esta iniciativa de disponer de 50 lotes sociales, está destinada a personas mayores de 18 años que constituyen un grupo familiar estable y permanente, con el requisito de ser residente en la localidad de Crespo (Entre Ríos) con una antigüedad mínima de 8 años. Situación que debe acreditarse con DNI, facturas de servicios públicos o constancias de alumno regular, entre otras.
-La inclusión en el Listado Definitivo habilitó exclusivamente a participar del sorteo público correspondiente y no importa adjudicación, preadjudicación ni reconocimiento definitivo del cumplimiento de la totalidad de los requisitos exigidos por las Ordenanzas Nº 39/2022 y Nº 37/2026.
-El sorteo se efectuó con nombre, apellido y DNI de la persona inscripta.
-La Ordenanza Nº 53/26 establece que el adjudicatario deberá pagar el valor de $60.000 el metro cuadrado, adicionándose el diez por ciento a los terrenos ubicados sobre pavimento.
-El valor de los lotes sociales podrá ser financiado de acuerdo con el plan oportunamente confeccionado hasta un máximo de diez años, es decir, en cuotas mensuales de hasta 120 meses.
-Mientras que, el plazo máximo para construir la vivienda es de 5 años. El terreno deberá ocuparse de manera inmediata y la obra de construcción iniciarse en forma efectiva en el plazo de 90 días corridos desde la firma del convenio. El plan de construcción constará de tres etapas en porcentajes de avance de obra: 35% (primeros 24 meses), 70% (a los 42 meses) y 100% (a los 60 meses).
-Es una obligación esencial destinar el inmueble exclusivamente para la construcción de un módulo habitacional familiar (cocina-comedor y baño), no pudiendo darle otro destino distinto del señalado ni ejercer acto alguno de disponibilidad sobre el mismo.