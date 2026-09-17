La actividad lechera se concentra en Crespo con dos jornadas de capacitación y encuentro

Sergio Borré - Pte. CAPROLER

Crespo se prepara para recibir las Segundas Jornadas de la Cadena Láctea 2026, una propuesta organizada por la Cámara de Productores Lecheros (Caproler) que reunirá durante dos jornadas a productores, empresas, instituciones educativas y referentes vinculados con la actividad lechera.

En diálogo con Estación Plus Crespo, el presidente de Caproler, Sergio Borré, confirmó que el encuentro se realizará el martes 29 y miércoles 30 de septiembre en el predio del Castillo, con una agenda que combinará exposición de empresas y distintas disertaciones relacionadas con la producción láctea.

Una agenda con distintos enfoques

Borré explicó a Estación Plus Crespo que las jornadas abordarán diferentes aspectos vinculados con la producción y el desarrollo de la actividad. Entre los temas previstos se encuentran inteligencia artificial, calidad de leche, crianza artificial de terneros, producción de leche y carne, costos de las alfalfas, calidad de los henos y pasturas regenerativas, entre otros.

El acto de apertura está previsto para el martes 29 de septiembre a las 18:30, con la expectativa de contar con la presencia de autoridades locales y provinciales.

Uno de los momentos destacados de la primera jornada será la exposición del economista Salvador Di Stéfano, quien tendrá a su cargo el cierre de las actividades del martes.

En tanto, el miércoles 30, las jornadas tendrán como disertante de cierre al doctor Abel Albino.

Una convocatoria que trasciende a Crespo

El presidente de Caproler señaló que la propuesta viene generando una respuesta favorable por parte de empresas y disertantes, y anticipó la presencia de productores provenientes de otras provincias.

Según explicó Borré, está prevista la participación de tamberos y representantes de entidades de Santa Fe y Córdoba, además de productores de la región.

El dirigente destacó que la iniciativa busca generar un espacio de encuentro directo entre las empresas que acompañan las jornadas y los productores interesados en desarrollar o continuar con su actividad.

En ese sentido, sostuvo que se trata de una propuesta con un formato empresarial que apunta a favorecer el intercambio y el contacto directo con quienes trabajan en el sector.

Entrada libre y una propuesta solidaria

Otro de los aspectos destacados por Borré es que la participación será libre y gratuita y no será necesario abonar una entrada.

Desde Caproler, no obstante, invitan a quienes concurran a realizar una colaboración voluntaria destinada al Banco de Alimentos de Paraná, que actualmente necesita distintos productos, entre ellos leche y leche en polvo.

La colaboración no será obligatoria para ingresar al predio. También se dispondrán alternativas para quienes deseen realizar un aporte económico.

Participación de escuelas agrotécnicas

Las jornadas también tendrán un espacio destinado a la educación agropecuaria. Caproler reservó sectores para que participen dos escuelas agrotécnicas: la Escuela de Las Delicias y la Escuela de Don Cristóbal Segundo.

La intención, explicó Borré, es que las instituciones puedan mostrar sus actividades y el potencial de sus propuestas educativas, al tiempo que se genere un espacio para acercar a nuevos estudiantes a la formación vinculada con el sector agropecuario.

Programa:

🗓️ Martes 29 de septiembre

Innovación tecnológica, eficiencia y panorama económico

09:30 — Apertura

— Apertura Calidad de leche cruda en tambo — Med. Vet. Rolando Luis Sagardoy.

— Med. Vet. Rolando Luis Sagardoy. Inteligencia Artificial y automatización aplicada al tambo — Ronald Lombardi.

— Ronald Lombardi. ¿Llegó el momento de producir leche + carne? — T.C.R. Sebastián Riffel.

— T.C.R. Sebastián Riffel. Claves para la Crianza Artificial de Terneros — Med. Vet. Gonzalo Ceglio.

— Med. Vet. Gonzalo Ceglio. Alfalfa como llave para bajar costos — Ing. Agr. Juan Lus.

— Ing. Agr. Juan Lus. Tecnologías para la obtención de henos de alta calidad — Ing. Agr. Gastón Urrets Zavalia.

— Ing. Agr. Gastón Urrets Zavalia. Digestibilidad como ingrediente oculto de la rentabilidad — Ing. Agr. Ignacio Lorenz.

— Ing. Agr. Ignacio Lorenz. 18:30 — Acto oficial de apertura, con autoridades nacionales, provinciales y municipales.

— Acto oficial de apertura, con autoridades nacionales, provinciales y municipales. Cierre del primer día: Salvador Di Stefano, con “Liderar 2026, Proyectar 2027”. CAPROLER

🗓️ Miércoles 30 de septiembre

Nutrición, sostenibilidad y compromiso social