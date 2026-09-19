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Incautan cocaína, marihuana y dinero en Nogoyá

Durante cuatro horas, un inmueble fue objeto de un operativo por Narcomenudeo. Una moto y celulares para peritar, completaron los secuestros.  
Policiales/Judiciales19 de septiembre de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo

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Una investigación avanzó, hasta el punto de allanamiento, en la tarde de este jueves en Nogoyá.
Se extendió desde las 15:20 hasta las 19:24. Se confirmó a Estación Plus Crespo que arribaron a la vivienda sospechada -en calle Moreno-, efectivos de la División Drogas Peligrosas, junto a la Guardia Especial de la Jefatura Departamental Nogoyá.

Durante el procedimiento se secuestraron 14 envoltorios con clorhidrato de cocaína, con un peso total de 15 gramos; 9,2 gramos de marihuana y más de un  $1.300.000 en efectivo.  

También fueron incautados teléfonos y otros elementos de interés para la investigación, entre ellos una balanza digital y un motovehículo.

Como resultado del operativo, dos personas quedaron detenidas e incomunicadas, a disposición del Juzgado de Garantías de Nogoyá, a cargo del Dr. Oscar E. Rossi, con intervención de la Unidad Fiscal de esa ciudad.

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