Un estudiante del ITU de Crespo creó una aplicación para mejorar el control y la trazabilidad en granjas avícolas

Gregorio Santolaya tiene 26 años, es oriundo de Federación y hace tres años se radicó en Crespo para estudiar y trabajar. A pocos meses de recibirse como Técnico en Granja y Producción Avícola, desarrolló “Granja Control”, una aplicación que permite registrar y analizar datos de explotaciones avícolas en tiempo real. Actualmente, según explicó a Estación Plus Crespo, la herramienta es utilizada en 11 granjas operativas y alcanza unas 400.000 aves.

Se trata de “Granja Control”, una aplicación diseñada para registrar, ordenar y analizar información de establecimientos avícolas. La herramienta está orientada a distintos sistemas de producción, entre ellos reproductores, ponedoras y parrilleros.

En diálogo con Estación Plus Crespo, Santolaya explicó que la propuesta busca ir más allá del simple registro de información. “La aplicación lo que propone es adaptarse a cada tipo de explotación avícola, midiendo la eficiencia, y no es solo un registro de datos, sino que es tomar decisiones en base a los datos”, señaló.

F ranco Sasia - Santiago Lovera (Aviagen) - Gregorio Santolaya

Del registro en papel al análisis de datos

Según describió el joven, en muchas explotaciones los datos productivos todavía son registrados mediante libretas, planillas o archivos separados. “Hoy, los datos son llevados en una libreta, en papel”, explicó, y planteó que una de las dificultades está en que posteriormente esa información debe ser reunida y analizada.

En ese sentido, Granja Control incorpora el registro diario y permite contrastar los resultados con parámetros de referencia de las líneas genéticas. También contempla mediciones como pesos, curvas de postura y ganancia diaria de peso, además de listas de verificación relacionadas con distintos aspectos del manejo de una granja y protocolos de bioseguridad.

Santolaya remarcó a Estación Plus Crespo que el objetivo es que los datos sirvan para tomar decisiones. “Además del registro diario, uno puede medir pesos, curvas de postura, ganancia de peso diario. También tiene un checklist para ver las aristas que hay que cumplir en una granja, los protocolos de bioseguridad y muchas cosas más”, detalló.

El sistema también apunta a conservar un historial de la producción, algo que el desarrollador considera relevante en una actividad caracterizada por grandes volúmenes productivos y márgenes reducidos.

Información en tiempo real y trazabilidad

Una de las características que Santolaya destacó durante la entrevista es la posibilidad de acceder a la información prácticamente en el momento en que es cargada.

El sistema permite que los colaboradores de una granja registren los datos correspondientes a su jornada y que el propietario pueda posteriormente consultar esa información. Además, cada modificación queda asociada al usuario que la realizó.

“Un colaborador carga datos en el día y la aplicación, en ese mismo día o en ese mismo instante donde termina la jornada laboral, el propietario de la granja puede entrar a la aplicación y ver el historial de modificaciones y registros de cada usuario”, explicó.

De acuerdo con el desarrollador, cada modificación dentro de la aplicación queda identificada con nombre y apellido, lo que permite conocer quién realizó cada registro.

La herramienta contempla además distintos niveles de acceso. El propietario puede delegar la carga de información a un operador o colaborador mediante un código de vinculación, sin que esa persona necesariamente tenga acceso a información que el responsable del establecimiento considere confidencial o sensible.

Franco Sasia en uno de los establecimientos donde se usa la aplicación

Ya se utiliza en granjas

El proyecto dejó de ser solamente una iniciativa en desarrollo y actualmente cuenta con establecimientos que utilizan la herramienta.

Santolaya indicó a Estación Plus Crespo que 11 granjas se encuentran operativas con la aplicación, alcanzando aproximadamente 400.000 aves entre parrilleros, reproductores pesados y ponedoras. A su vez, señaló que, considerando usuarios y colaboradores, el sistema llega actualmente a unas 33 granjas vinculadas.

La aplicación adapta sus formularios y métricas de acuerdo con el tipo de explotación. “Dependiendo cómo es el formulario que vos llenes se va a adaptar a tu tipo de explotación”, explicó.

De esta manera, los indicadores o KPI —sigla utilizada para referirse a indicadores clave de rendimiento— que se siguen pueden variar de acuerdo con el sistema productivo.

Una idea que comenzó antes de estudiar

La inquietud por trabajar con datos vinculados a la producción avícola comenzó para Santolalla incluso antes de llegar a Crespo y antes de iniciar la carrera.

Según relató, anteriormente trabajaba en una granja de Federación y ya se preguntaba de qué manera podían aprovecharse mejor los datos generados diariamente.

“Yo trabajaba en una granja en Federación y ya me hacía una idea de cómo llevar los datos”, recordó.

En aquella etapa llegó a plantearle al responsable del establecimiento la posibilidad de determinar, por ejemplo, en qué sector del galpón se registraba una mayor mortalidad. La respuesta que recibió, según recordó, fue que todavía faltaba tiempo para llegar a ese nivel de análisis.

Para Santolaya, sin embargo, ese tipo de herramientas representaba una posibilidad concreta.

Su recorrido laboral posterior le permitió sumar experiencia en diferentes etapas de la cadena avícola. Trabajó en parrilleros, pasó por un frigorífico y conoció el proceso de faena y los rendimientos del ave eviscerada. Luego, ya radicado en Crespo, trabajó en un frigorífico local y posteriormente como supervisor de producción y en el área de reproductores pesados.

“Me iba haciendo un librito con los datos que se perseguían en cada ámbito”, contó a Estación Plus Crespo.

Con el tiempo, entendió que había reunido diferentes conocimientos que podían transformarse en una herramienta concreta. “Ya cuando tenía más o menos todas las herramientas dije, bueno, es hora de empezar a aplicar un poco lo que sé y ver si podemos encontrar soluciones a problemas que están en el campo hoy”, relató.

Una herramienta que sigue en desarrollo

El proyecto está orientado a la denominada ciencia de datos y, según Santolaya, el aporte de quienes utilizan la aplicación permite incorporar nuevas funciones.

Actualmente trabaja en una actualización destinada a profundizar el seguimiento de parámetros comerciales y también de establecimientos que cuentan con plantas de alimento balanceado.

El objetivo, explicó, es poder relacionar una determinada partida de alimento con los resultados obtenidos posteriormente en un lote de aves. De esa manera, se busca facilitar el seguimiento de la trazabilidad y detectar posibles relaciones entre distintos factores de la producción.

“Mientras más datos uno le dé, mejor va a saber hacia dónde se dirige, hacia dónde se proyecta”, sostuvo.

Un proyecto compartido

Aunque la iniciativa surgió de la inquietud de Santolaya, el desarrollo no lo lleva adelante solo. En el proyecto participa también Franco Sasia, oriundo de Soledad, Santa Fe, técnico electromecánico y compañero de Santolaya desde el primer año de la carrera.

El joven destacó el aporte de su compañero y explicó que considera fundamental conformar equipos con diferentes conocimientos para hacer crecer una iniciativa.

“Para hacer crecer los proyectos uno se tiene que rodear de gente más inteligente que uno”, expresó al referirse a Sasia.

Apertura comercial

“Granja Control” ya cuenta con una apertura comercial. Según explicó Santolaya, actualmente se ofrece para manejar un lote gratuito para que los interesados puedan probar la herramienta y conocer su funcionamiento.

Posteriormente, quienes decidan utilizarla pueden acceder a distintos planes, cuyo costo está relacionado con el volumen de aves del establecimiento.

El proyecto continúa en expansión mientras Santolaya transita los últimos meses de su formación en el ITU de Crespo.

A sus 26 años, el estudiante combina actualmente sus estudios, su trabajo en una empresa y el desarrollo de la aplicación. “Hoy me queda un montón por aprender, estoy recién arrancando, pero muy contento de cómo se vienen dando las cosas y con muchas ganas de seguir adelante”, manifestó durante la entrevista con Estación Plus Crespo.

La herramienta puede consultarse en granjacontrol.com y también cuenta con presencia en Instagram bajo el nombre Granja Control.