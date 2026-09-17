Convertir el guano en bioenergía: Convocan a productores de pollo, huevo, porcinos, tambo y ganadería

"El camino hacia la solución ambiental - Generando Bioenergía", es una reunión informativa que estará congregando a una amplia gama de productores, transportistas de guano y quienes se desempeñan en tareas vinculantes; apuntando a un proyecto común. Con entrada libre y gratuita, tendrá lugar el 23 de septiembre, a las 20:00, en el salón de la Asociación Crespo Capital de la Avicultura, ubicado en Estrada 1627 de Crespo.

En declaraciones a Estación Plus Crespo, quien preside la entidad organizadora, Mariela Gallinger, explicó: "Realmente lo vemos como una solución ambiental. A través del tratamiento que la empresa DosBio ha demostrado hacer con el guano y los efluentes de nuestras producciones, a la transformación en bioenergía lo vemos como algo muy positivo. Residuos de producciones avícolas, porcinas, de tambo, de feedlot, en un futuro tendría una solución amigable con el medioambiente, toda esta producción intensa que tenemos en nuestra provincia, y sobre todo en la zona de Crespo. Al productor le va a resultar muy interesante la charla y muy bueno ser parte de este proyecto, que nos da una solución. Están también invitados todos los que hacen transporte de guano, porque ellos también serán parte del proyecto, y es interesante que sepan cuál va a ser la modalidad de trabajo que tendrán, porque de acá a 2 años, ya empieza a funcionar".

Dosbio es una empresa que tejió lazos con Crespo a partir de las visitas del Embajador de Alemania en Argentina, y ya es protagonista de un proyecto de inversión millonaria, en Crespo y Villaguay, vinculado al Biogas. De hecho, la disertación estará a cargo del líder de la compañía, CEO Juan Khouri. "Es un ingeniero especializado en bioenergía, y realmente tiene un lenguaje muy clarificante en tantos aspectos y detalles sobre este tema", referenció la dirigente crespense. Alentando la participación, afirmó: "El productor lo va a entender muy bien y se va entusiasmar. Estamos seguros que los productores de nuestra zona y aledaños a Crespo, nos vamos a sumar, porque es beneficioso para el ambiente, para la producción de la región y para las generaciones futuras también. Nos va a permitir seguir creciendo en nuestras actividades".

Gallinger sostuvo que "la charla está abierta a todo público, orientada especialmente a todos los productores, no sólo avícolas, sino también ganaderos y porcinos, que también necesitan tener una solución ambiental a todos los efluentes. Tenemos que darnos cuenta que podemos ser parte de una gran solución ambiental, porque ya no van a aparecer más esos malos olores del guano o los estiércoles. Vemos que es lo que necesitábamos en Crespo. Por suerte, esta empresa eligió nuestra ciudad para instalarse, lo han hecho a través del RINI y la inversión será superior a la de la otra planta que están haciendo entre Líbaros y Villaguay. Tenemos que aprovechar esta experiencia".

"No podemos seguir haciendo lo mismo, para encontrar soluciones diferentes", afirmó Mariella Gallinger y analizó: "Este proyecto nos da una opción muy diferente y una solución ambiental a toda esta gran cantidad de guano, de estiércol, de efluentes que tenemos en nuestra zona; dada la inmensa producción que estamos haciendo, y que tiende a seguir creciendo. Ser parte de esta solución nos hace sentir bien, porque aparte de concentrar la actividad primaria, estamos haciendo una bioeconomía, vamos a tener una producción sostenible y sustentable".