google_preferred_source_badge_dark_ESPlus en Vivo

Ramírez: Detenido por proferir amenazas con arma blanca

Un joven protagonizó un violento episodio contra su hermana, quien debió ser puesta a resguardo por la Policía. 
Policiales/Judiciales18 de septiembre de 2026

google

WhatsApp Image 2026-09-18 at 09.29.39

Un joven de 26 años terminó tras las rejas, después que efectivos de General Ramírez fueran alertados de un conflicto familiar, en un domicilio de calle Arcadio Milano. Según se apuntó a Estación Plus Crespo, el muchacho mantenía amenazas con agresiones hacia su propia hermana.

Inmediatamente los agentes brindaron asistencia y protección a la mujer, procediendo además a contener al agresor, quien estaba armado con un objeto punzante. 

El Ministerio Público Fiscal ordenó la detención de esta persona que protagonizaba el comportamiento violento. Fue trasladado hacia la Alcaidía Policial en Diamante, continuándose con actuaciones conexas, ya que el incidente dejó en evidencia el incumplimiento de medidas judiciales de restricción dispuestas previamente por el Juzgado de Paz local.

whatsap logo

ENVIÁ NOTICIAS A TRAVÉS DE WHATSAPP

Agendá este número
34 34 61 55 66
 Enviá tus noticias, fotos o videos

Te puede interesar
Más visto hoy en Estación Plus

mensaje

Próximos días en Crespo

Plus facebook

Estación Plus Noticias en tu E-Mail
Ingresá tu E-Mail y recibí diariamente las noticias de Estación Plus Crespo