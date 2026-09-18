Ramírez: Detenido por proferir amenazas con arma blanca

Un joven de 26 años terminó tras las rejas, después que efectivos de General Ramírez fueran alertados de un conflicto familiar, en un domicilio de calle Arcadio Milano. Según se apuntó a Estación Plus Crespo, el muchacho mantenía amenazas con agresiones hacia su propia hermana.

Inmediatamente los agentes brindaron asistencia y protección a la mujer, procediendo además a contener al agresor, quien estaba armado con un objeto punzante.

El Ministerio Público Fiscal ordenó la detención de esta persona que protagonizaba el comportamiento violento. Fue trasladado hacia la Alcaidía Policial en Diamante, continuándose con actuaciones conexas, ya que el incidente dejó en evidencia el incumplimiento de medidas judiciales de restricción dispuestas previamente por el Juzgado de Paz local.