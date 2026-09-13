Incautaron contrabando de ropa, calzado y productos veterinarios por $57 millones en Entre Ríos

Efectivos de la Prefectura Naval desarticularon una maniobra de contrabando e incautaron un cargamento de mercadería cuyo valor supera los 57 millones de pesos en un operativo realizado en Concepción del Uruguay.

El procedimiento comenzó durante la madrugada de este sñabado en inmediaciones del kilómetro 205 del río Uruguay, cuando personal de la Fuerza observó sobre la costa una embarcación, sin nombre ni matrícula, con dos tripulantes a bordo y, en un camino terrado cercano, una camioneta utilitaria con dominio uruguayo.

Ante la presunción de estar frente a una posible maniobra de contrabando de exportación hacia la República Oriental del Uruguay, los efectivos se dirigieron al lugar y los involucrados se dieron a la fuga.

Una vez controlada la zona, se realizó un intenso rastrillaje y se inspeccionó el rodado, dentro del cual se hallaron 16 bultos que contenían ropa, productos veterinarios y calzado.

Con la intervención del Juzgado Federal de Concepción del Uruguay, a cargo de Hernán Sergio Viri, se secuestró la mercadería, el rodado y la embarcación. El valor de lo decomisado supera los 57 millones de pesos.

Según publicó 03442, trabajaron coordinadamente en el operativo efectivos pertenecientes a las Prefectura Concepción del Uruguay y Colón y a la Delegación de Inteligencia Criminal e Investigaciones de la Prefectura de Zona Bajo Uruguay.