Se estrelló contra un árbol frente a la Terminal de Ómnibus de Viale
Policiales/Judiciales13 de septiembre de 2026Estación Plus Crespo
Las autoridades del orden público auxiliaron al conductor, que fue derivado al Hospital Castilla Mira. Severos destrozos en la unidad.
En el comienzo de la mañana de este domingo, personal de Comisaría Viale se constituyó San Martín y Panuto, intersección que rodea a la Terminal de Ómnibus de esa localidad.
Se confirmó a Estación Plus Crespo que el siniestro fue protagonizado por un Fiat Palio, cuyo conductor -por causas a determinar-, cuando se desplazaba por San Martín perdió el control del rodado, al intentar doblar hacia calle Panuto, colisionando contra un árbol de la vía pública.
Aunque en primera instancia no se observaron lesiones de consideración, el hombre fue trasladado de manera preventiva -en ambulancia- hacia el Hospital Castilla Mira, para realizarle los controles médicos que permitan determinar su estado de salud.
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