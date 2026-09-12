Volcó en la Ruta Provincial 37 tras una maniobra para esquivar un ciervo

Un automóvil despistó y terminó volcado durante la madrugada de este sábado sobre la Ruta Provincial 37, en cercanías de General Campos. El conductor manifestó a la Policía que perdió el control del vehículo cuando intentó esquivar un ciervo que se habría cruzado sobre la calzada.

El siniestro ocurrió alrededor de las 5.30, en la intersección de la ruta con un camino vecinal, aproximadamente a tres kilómetros de la Ruta Provincial Nº 22. Personal de la Comisaría General Campos acudió al lugar tras tomar conocimiento del hecho.

El vehículo involucrado fue un Renault 19, que circulaba en sentido desde General Campos hacia Federal. Por circunstancias que se intentaban establecer, salió de la calzada y terminó dentro de una alcantarilla.

El conductor dijo que intentó esquivar un ciervo

De acuerdo con lo expresado por el automovilista a los efectivos, un animal silvestre habría aparecido de manera repentina sobre la ruta y la maniobra realizada para evitar el impacto provocó la pérdida de control.

La Policía dejó asentada la versión aportada por el conductor como parte de las actuaciones realizadas en el lugar.