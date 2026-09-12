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Automovilista despistó y se estrelló contra un poste de cemento del tendido eléctrico

El accidente se registró en la zona de Strobel.
Policiales/Judiciales12 de septiembre de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo

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En la tarde de este viernes, personal de Comisaría Strobel acudió de urgencia a la Avenida San Martín, tras ser alertados sobre un accidente de tránsito.

Al llegar al lugar, los efectivos constataron la presencia de un automóvil Chevrolet Agile, siniestrado sobre la banquina, habiendo impactado contra un poste de cemento perteneciente a la red de alta tensión. Se confirmó a Estación Plus Crespo que al momento del arribo policial, no se encontraban ocupantes en el rodado.

Más tarde, se hizo presente un vecino responsable del rodado, confirmando que no había personas lesionadas. Agregó que la colisión habría sido producto de perder el control del auto, sin intervención de otro vehículo. 

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Debido al daño ocasionado en la estructura del tendido eléctrico, se solicitó la inmediata intervención de personal especializado de la empresa ENERSA, para llevar a cabo las reparaciones pertinentes. 

La Policía de Entre Ríos mantuvo una consigna preventiva en la zona, para resguardar la seguridad del tránsito y peatones hasta la finalización de los trabajos técnicos.

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