Amigos del Bar redobla la apuesta y organiza la segunda peña folclórica “Música de la Tierra”

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La ciudad de Crespo se prepara para una nueva noche dedicada a la música y las tradiciones. El viernes 25 de septiembre se realizará la segunda edición de “Música de la Tierra”, una peña folclórica impulsada por el grupo Amigos del Bar, con el acompañamiento del Sindicato de Empleados Municipales de Crespo (SUOYEM).

En diálogo con Estación Plus Crespo, uno de los organizadores, Waldemar Kloster, contó detalles de la propuesta y destacó que la iniciativa nació el año pasado, inicialmente como una experiencia para conocer la respuesta del público.

“Estamos preparando la segunda edición de Música de la Tierra con artistas invitados. Es una peña familiar que hacemos de la mano del Sindicato de Empleados Municipales de Crespo (SUOYEM), que nos está dando su aporte a la cultura y facilitando los medios para poder realizarla”, explicó Kloster.

El organizador recordó que la primera edición se llevó adelante “en forma medio tímida”, ya que no tenían certezas sobre la convocatoria. Sin embargo, según señaló, la respuesta fue positiva y motivó al grupo a redoblar la apuesta.

“Nos fue bien, así que redoblamos la apuesta para este año y volvemos a hacer la segunda edición de Música de la Tierra”, expresó en declaraciones a Estación Plus Crespo.

Viernes de peña

La fecha elegida será el viernes 25 de septiembre, una decisión que, de acuerdo con Kloster, también estuvo relacionada con la tradición de las peñas folclóricas.

“Los peñeros saben que los viernes es de peña, los viernes es de peña folclórica”, sostuvo, al explicar que buscaron una noche que permitiera reunirse con amigos y disfrutar de la propuesta musical.

Una cartelera con artistas de la región

La programación tendrá como protagonista al propio grupo Amigos del Bar, además de la presentación de Laureano Abrego junto a su banda.

También llegará desde Ramírez el joven acordeonista Tadeo Sosa, quien se presentará acompañado por su conjunto. Kloster lo definió como una de las revelaciones en el acordeón y destacó el nivel de los músicos que lo acompañarán.

A la propuesta se sumará el Dúo Cuerda y Fuelle, integrado por Javito Schmidt y su hijo Cristian. Según explicó Kloster en diálogo con Estación Plus Crespo, Schmidt es reconocido por su trayectoria como acordeonista de Litoral Tagüe, además de desempeñarse como solista y compositor.

Uno de los momentos particulares de la noche será la presentación de un proyecto musical que, según adelantó Kloster, tendrá carácter de estreno ante el público.

La propuesta estará integrada por Marcelo Wendler, Juan José Sieben, Pato Medrano y Hernán Brambila, quienes vienen trabajando desde hace tiempo en este proyecto.

“Es algo, una fusión, que está muy bueno, digno de ser apreciado. Más si sabemos de qué músicos se tratan”, manifestó Kloster.

De esta manera, la segunda edición de “Música de la Tierra” reunirá diferentes expresiones del folclore regional, con una cartelera pensada para escuchar, bailar y compartir en familia.

Entradas anticipadas

Las entradas ya se encuentran a la venta de manera anticipada y tienen un valor de $10.000.

Kloster indicó que pueden reservarse a través de integrantes de Amigos del Bar, mediante las redes sociales de la agrupación o contactando telefónicamente a cualquiera de sus integrantes.

También participan los integrantes de la asociación civil Lazos de Amistad, que estarán a cargo de la cantina durante la jornada.