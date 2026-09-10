Prevención del suicidio: Crespo te Abraza realizó una acción de concientización en Plaza Sarmiento

La esquina de San Martín y Belgrano, frente a Plaza Sarmiento, se vistió de amarillo este jueves 10 de septiembre, en el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio. La iniciativa fue impulsada por integrantes de la Asociación Civil “Crespo te Abraza”, que aprovecharon la jornada para acercar información y difundir sus vías de contacto a la comunidad.

Paola Espíndola, integrante de la asociación, explicó a Estación Plus Crespo que el objetivo de la actividad fue generar conciencia y transmitir a la población que existe un espacio dispuesto a acompañar ante distintas situaciones de vulnerabilidad.

“Queremos hacer llegar a toda la población de Crespo que nosotros somos una asociación abocada a la ayuda en prevención del suicidio y a otras adicciones”, señaló Espíndola a Estación Plus Crespo.

Durante la jornada, los integrantes de la organización entregaron folletería y pequeños moños amarillos, además de recorrer distintos sectores de la ciudad para distribuir material informativo.

El significado del color amarillo

El amarillo se convirtió en uno de los símbolos asociados a las acciones de concientización y prevención del suicidio. Espíndola explicó que la elección del color está vinculada a la historia de un joven estadounidense que se quitó la vida en 1994 y cuya familia y amigos comenzaron a utilizar el amarillo como símbolo de recuerdo y sensibilización.

En ese sentido, la integrante de “Crespo te Abraza” destacó que la utilización del color busca llamar la atención sobre una problemática que requiere escucha, acompañamiento y prevención.

Un espacio de orientación y acompañamiento

La asociación también aprovechó la jornada para dar a conocer sus canales de contacto. Espíndola explicó que, por el momento, los folletos contienen principalmente información sobre el teléfono y las redes sociales de la entidad.

La propuesta está dirigida tanto a personas que atraviesan situaciones vinculadas con las adicciones como a familiares, amigos o allegados que puedan advertir señales de vulnerabilidad o tener dudas respecto de cómo actuar.

Desde la organización remarcaron que “Crespo te Abraza” no reemplaza la atención profesional médica o psicológica, sino que busca constituirse en un espacio de acompañamiento y orientación.

“Nosotros no somos médicos, somos una asociación”, aclaró Espíndola, quien además informó que la entidad ya se encuentra conformada y que actualmente se encuentra avanzando con cuestiones administrativas y económicas vinculadas a su funcionamiento.

Cómo contactarse

La Asociación Civil “Crespo te Abraza” puede ser localizada a través de sus perfiles en Facebook e Instagram, o mediante el teléfono 343 5702407.