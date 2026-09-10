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Luciano Ríos por el posible impacto de El Niño: "Queremos estar preparados para lo que venga y tratar de minimizar los daños"

El responsable de Tránsito y Guardia Urbana Municipal confirmó que "se articulan acciones de asistencia", para el fenómeno climático que "estaría llegando en octubre, noviembre y diciembre", adelantó. 
Crespo10 de septiembre de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo

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"Venimos hablando de 'El Niño' o 'El Gran Niño' desde hace algunas reuniones y si bien no hemos tenido ningún síntoma, no atravesamos tormentas fuertes o grandes caídas de agua, nos ocupa de qué manera actuaremos llegado el caso", manifestó Luciano Ríos, Jefe de Tránsito y Guardia Urbana Municipal. 

En diálogo con Estación Plus Crespo, el funcionario reseñó: "Desde enero se venía planteando que iba a ser para junio, julio, agosto, pero se fue trasladando y ahora la fecha posible puede ser octubre, noviembre, y diciembre. No podemos subestimar esta situación. Creemos que algo de ese fenómeno va a haber. No sé si nos va a tocar de lleno a nosotros, porque se proyecta más para la zona norte del país, y Brasil. Pero si llega, queremos estar preparados para lo que venga y tratar de minimizar los daños. Ya tenemos armado todo el plan y la carpeta de Defensa Civil, con los lugares donde contener a las personas que haya que evacuar, los centros y salones que se utilizarían para eso. Depende de la magnitud y de lo que nos toque".

Apuntando a otra de las complicaciones que podrían darse, manifestó: "Tenemos sectorizados los lugares que se ven afectados con abundantes caídas de agua en cortos períodos de tiempo. Son los lugares que más monitoreados tenemos. Articulamos teniendo en cuenta los arroyos que hay en la geografía de la ciudad, las pendientes naturales y sabemos dónde están los puntos críticos, por así llamarlo. Trabajar en la prevención es importante, por eso cuando se avisa que no se movilicen por posible tormenta, es necesario que no salgan en sus vehículos, que no saquen la basura, que respeten los cuidados personales", aconsejó.

En esta oportunidad, participaron de la reunión no sólo autoridades municipales, representantes del Concejo Deliberante y Bomberos Voluntarios, sino también referentes del Hospital San Francisco de Asís, del Destacamento de Vigilancia y otras instituciones afines.

01-Defensa-Civil-1536x864Defensa Civil Crespo de cara al Súper Niño: "Trabajamos siempre en la prevención de efectos, pero si sucede queremos estar preparados"

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