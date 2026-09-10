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Básquetbol Femenino: nuevo triunfo de Unión en casa

Por una nueva fecha del torneo clausura organizado por las asociaciones de Paraná y Santa Fé, el Verde derrotó a Quique por 67-49. 
Deportes10 de septiembre de 2026Eric Engel | Estación Plus CrespoEric Engel | Estación Plus Crespo

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union femenino basquet 2026_06

En la noche de este miércoles 9, por la 6° fecha del torneo organizado por la Asociación Paranaense y Asociación Santafesina de Básquetbol Femenino, Unión recibió en Crespo la visita de Quique. El triunfo quedó en manos de las crespenses por 67-49 y de esta manera se mantienen cómo líderes de la fase regular. 

Ya en el primer parcial, Unión dominó las acciones y sacaron una gran diferencia (25-9) que iban a aumentar con el correr de los períodos. Unión comenzó a bajar su efectividad goleadora, pero seguía dominando el marcador. Llegaron al final del primer tiempo ganando por 42-22. En el tercer segmento, Unión siguió aumentando la diferencia (16-10), para llegar al último parcial ganando por 26 puntos (58-32). En el cuarto parcial, Quique achicó diferencias al ganar el período por 19-7 pero quedó lejos de la remontada dejando el resultado final de 67-49 en favor de las locales. 

Formaciones

Unión (67): Ariadna Soñéz (7), Anna Giulia Giorgio (2), María Florencia Pérez (23), Melina Goette, Antonella Pérez (3), Sofía Wolf (11), Juana Wagner, Janet Córdoba (4), Camila Wagner (8), Lara Regner, Antonela Frickel (5) y Pamela Retamar (4). DT: Carolina Lell. 

Quique (49): Paola Vidal (9), María Agustina Andrian (11), Jezabel Clariá (2), Gabriela Ríos (2), Jimena Vidal (4), Verónica Fernández (6), María Ayelén Medrano, Sofía Vidal (2), Valentina Riquelme (3), Rita Bordón (6) e Irina Guerrero (4). DT: María Lourdes Puntín. 

Posiciones
Unión de Crespo 11
Talleres 9
Estudiantes 8
Paracao 7
Rowing 7
Unión de Santo Tomé 6
Rep. Del Oeste 6
Quique 6

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