Hurtó a un familiar de Racedo, y lo vendió en Crespo y Aranguren

Comisaría General Racedo instruyó actuaciones por el delito de Hurto, que comenzó siendo contra autores desconocidos, pero con el correr de los días no sólo develaron la autoría, sino que consiguieron también el recupero de los efectos sustraídos.

Se confirmó a Estación Plus Crespo que la División Investigaciones de la Departamental Diamante colaboró con las averiguaciones de campo. Estuvieron abocados a resolver la denuncia, que daba cuenta de la faltante de chapas y perfiles metálicos, los que se hallaban sin colocar. Permanecían depositados en el interior de un campo de la zona rural, donde habían sido dejados para una posterior construcción.

Los agentes reunieron rápidamente diversos informes, que permitieron en poco tiempo, solicitar medidas judiciales al Ministerio Público de Diamante. "Se pudo determinar -por un lado- la conducta delictiva del autor que los retiró, resultando ser familiar del propio denunciante; y además el hallazgo de los elementos buscados, que habían sido comercializados en sitios de Crespo y también de Aranguren", precisó la Policía a Estación Plus Crespo.

Fueron inmediatamente entregados por las personas que los habían adquirido, expresando desconocer su real procedencia. Tras el secuestro, fueron finalmente restituidos a su legítimo dueño.

Desde la Jefatura, se aconsejó a la comunidad "el compromiso de convivencia social que se debe mantener, no accediendo a estas operaciones de compras dudosas, evitando formar parte del ciclo delictivo. Ante estos ofrecimientos, deben tomar acciones de cooperación con la seguridad general, dando aviso a las autoridades policiales que inmediatamente intervendrán", afirmaron.