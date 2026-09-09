Salvaje ataque de 5 rottweilers terminaron con la vida de "María"

María, una perra Pastor Alemán, de 11 años, había superado años atrás un ataque de un rottweiler vecino, que le dejó una secuela de por vida. Esta vez, fueron 5 los perros que desde el mismo vecino, cruzaron a su propiedad y la mordieron hasta dejarla agonizando, hasta que murió.

Con dolor e indignación, la crespense Nancy Fenoglio, relató a Estación Plus Crespo: "Yo vivo y tenemos el comercio en Crespo, pero en lo que es el ingreso hacia Aldea San Rafael -a pocos kilómetros de la Ruta 12-, tenemos un campito chiquito, con una casa y un galpón. Más que nada, para manejo de la empresa, el movimiento de los camiones y demás. Todos los días viene gente a trabajar, y nosotros también, incluso los fines de semana disfrutamos de este lugar. María, es mi ovejera alemán, a la cual amábamos con locura. Ayer a la madrugada -según captan las cámaras de seguridad el movimiento-, tipo 3:00 de la mañana, ingresaron 5 rottweilers que son de un vecino, que tenemos pegado al campo, quien tiene una chatarrería que fue clausurada por la justicia en Barrio San José y se mudó hacia acá".

"Este señor tiene los perros liberados en su predio, pero no están siempre ahí. Los perritos salen, andan por el camino, ahora ingresaron a nuestro campo y me mataron la perra", explicó Nancy y agregó: "María era una perra querida por todos los que venían, súper mansa y no lo digo porque sea mi perra, lo saben quienes la conocieron. No molestaba a nadie, al contrario muy compañera".

En medio de la conmoción y mientras aguarda las diligencias policiales para poder darle una última despedida a su mascota, explicó: "La encontramos este martes cerca de las 18:00, en la galería, que es cubierta y tengo las cámaras en el techo de la casa. No toma bien el momento, pero sí se ve de costado el actuar de los perros. O sea, se ven los perros que ingresan a la galería, salen, bordean la pileta; que estuvieron acá adentro, y se escuchan los gritos de la perra. Yo lo escuché una sola vez y no lo pude escuchar más, porque me parte el alma", dijo la mujer con la voz quebrada, entre sollozos.

"No puede ser que que me ingresen, cuando yo tengo todo cerrado herméticamente. Rompieron el tejido, lo forcejearon. Ahora tengo que cambiar todo el tejido, pero mi perra no está más. Este momento de tristeza que uno tiene que atravesar, por hacer las cosas bien", lamentó.

"La sacudieron, la revolearon en la galería, porque está llena de sangre. La perra se habrá defendido como pudo, porque es su territorio, tenía el comedero que estaba lleno, el agua. Se ve que comieron toda la comida también. Supongo que habrá defendido su espacio y ahí la atacaron", contó tristemente.

El antecedente

"Hace 4 años atrás, tuve que hacer un tapial en la parte posterior del predio, a causa de que un rottweiler de este vecino, había atacado a mi perra y le arrancó un pedacito de oreja. Tuve un altercado con este hombre, que es una persona poco tratable, y a la cual le pedí por favor que encerrara a sus perros, que tuviera cuidado, porque se cruzaban. Nunca nos hizo caso. Me dijo barbaridades y debí en ese momento haber hecho la denuncia, pero no quise problemas y construí el tapial", recordó.

Asimismo, Fenoglio comentó que "con el tapial, medianamente mis perras estaban un poco más resguardadas. Un par de veces estuvieron albañiles acá y me mandaban fotos y videos, que los perros se cruzaban y volví a decirle a este hombre. Hasta lo sucedido ahora, que entraron en manada y le mordieron la cabeza".

La denunciante también apuntó: "Tenemos los antecedentes de todo lo sucedido en la aldea San José, cuando ellos tenían la chatarrería ahí. Tuvieron que levantar firmas y no sé la cantidad de cosas que hicieron, y ya él tenía los perros ahí. Después se los trajo acá".

La esperanza en la justicia

"Estoy esperando que venga la Policía nuevamente, con la veterinaria de la Municipalidad de Crespo, para constatar las heridas, que fueron la causa de muerte de María. Ya hice la denuncia, estoy con abogado, y voy por todo. Me cansé, ahora era mi perra, pero en cualquier momento es uno de nosotros, quienes vienen a trabajar o pasan por este camino".

La mujer volvió a mostrar su pesar: "Quiero que podamos darle la despedida a la pobre gorda, porque la verdad que duele muchísimo. Yo soy recontra-perrera, me gustan los animales, tenerlos bien, no me gusta hacerles daño. Por eso sostengo que estos perros también están faltos de amor, de cariño, de buena atención, tienen que hacer algo", afirmó.

¿Criadero clandestino?

"Actuaron en manada, se potencian", afirmó la responsable de la can víctima del ataque. Nancy Fenoglio reflexionó que "no es posible protegerse ante la desproporción. María ya estaba operada de las caderas, tenía 11 años, no era una perra mala ni que iba a atacar a alguien".

También instó a quienes son competentes a que tomen intervención: "Sus perros rottweilers son de diferentes edades, porque él tiene un criadero clandestino ahí, entre la chatarra que vende. Quiero que los proteccionistas de animales actúen. Vende perros, las hace tener a las perras todo el tiempo, y deberían ponerle un punto. Venir, hacer un registro de lo que está pasando, porque lo tiene como un negocio y nada más".

Iré a Paraná, a donde tenga que ir, para que este señor saque esas instalaciones de acá. Tengo un video del año pasado, que uno de los chicos que trabaja con nosotros vino un domingo a hacer unos trabajos en el galpón, y escuchó como que lloraba una criatura. Cuando salió, se acerca al tejido y ve cómo los perros estaban matando a una cría, una perra de ellos mismos, la despedazaron. No había nadie".

"Esos perros viven prácticamente todo el día solos, sueltos, y salen, andan por el camino. Hay mucha gente que sale a trotar, a andar en bicicleta, van para San Rafael y vuelven, que van a las granjas a trabajar, en moto, mujeres, chicos. Es un peligro terrible", dimensionó y acotó: "Salimos a la noche, tenemos los autos mayormente estacionados afuera, donde está el tejido. ¿Y si te encontrás con estos animales, qué hacés?, ¿Tenemos que llegar a usar pistolas para defendernos, andar armados por unos perros?", preguntó.