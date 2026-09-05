Jubilados provinciales de Crespo podrán sumarse al reclamo judicial por las sumas “en negro”

El Centro de Jubilados y Pensionados Provinciales de Crespo informó que los jubilados y pensionados provinciales que perciben sumas no remunerativas podrán sumarse a un reclamo judicial para solicitar que esos conceptos sean incorporados correctamente a sus haberes.

Estación Plus Crespo dialogó con Ana Battagliero, presidenta del Centro de Jubilados y Pensionados Provinciales de la ciudad, quien explicó los detalles de la iniciativa impulsada por la Federación de Jubilados Provinciales de Entre Ríos.

Un reclamo que ya tuvo un fallo favorable

Según explicó Battagliero, 74 jubilados del IAPV iniciaron acciones de inconstitucionalidad por las sumas no remunerativas que perciben en sus haberes, con el patrocinio de abogados de la Federación de Jubilados Provinciales.

“74 jubilados del IAPV iniciaron acciones de inconstitucionalidad por las sumas en negro que se nos está pagando a los jubilados”, explicó Battagliero.

A partir de ese antecedente, la Federación resolvió ampliar la posibilidad para que otros jubilados provinciales puedan iniciar un reclamo similar. Para ello, serán los centros de jubilados de cada localidad los encargados de recibir la documentación y canalizar las presentaciones.

Battagliero señaló que, de acuerdo con la información que recibieron, el reclamo iniciado por los 74 jubilados del IAPV obtuvo un resultado favorable.

Qué documentación deben presentar

En Crespo, el trámite comenzará a recibirse a partir de la próxima semana y se extenderá hasta el 30 de septiembre.

Los socios del Centro de Jubilados y Pensionados Provinciales podrán realizar el trámite de manera gratuita y deberán presentar:

Carta poder, que será entregada por el Centro y deberá ser firmada ante el juez de paz.

Fotocopia del DNI, de ambos lados.

Fotocopia del recibo de haberes correspondiente a julio.

La documentación será utilizada para realizar las presentaciones correspondientes ante el Juzgado de Primera Instancia de Paraná, mediante los abogados designados para representar a los jubilados.

En el caso de Crespo, el Centro designó al estudio jurídico Percara-Strack para reunir los elementos necesarios para llevar adelante la representación.

Qué ocurre si el reclamo no prospera

Uno de los principales interrogantes planteados por los jubilados está relacionado con la posibilidad de tener que afrontar costas judiciales si el reclamo no resulta favorable.

Battagliero contó que esta cuestión fue consultada con el estudio Quinodoz, que tiene a su cargo el patrocinio general de la acción a nivel provincial.

“Según se nos aseguró que si se perdiese el reclamo, el litigio sería sin costos”, manifestó la presidenta del Centro de Jubilados de Crespo.

De todos modos, aclaró que durante la próxima semana habrá mayores precisiones, ya que el estudio Quinodoz tiene previsto reunirse con los abogados designados por los distintos centros de jubilados de la provincia. Allí se analizarán los aspectos técnicos del procedimiento.

Quiénes pueden realizar el reclamo

Battagliero sostuvo que las sumas no remunerativas alcanzan a distintos sectores de jubilados provinciales.

“Todos los jubilados estatales, docentes y de penitenciaría cobran sumas en negro”, afirmó. En cambio, aclaró que los jubilados municipales no estarían alcanzados por esta situación.

Ante la posibilidad de iniciar el reclamo, desde el Centro invitaron a los jubilados provinciales a acercarse para recibir asesoramiento y conocer los pasos correspondientes.

Días y horarios de atención en Crespo

El Centro de Jubilados y Pensionados Provinciales de Crespo funcionará como punto de recepción de la documentación.

Los interesados deberán acercarse a Güemes 1830, a partir de la próxima semana, en los siguientes días y horarios:

Martes, miércoles y jueves, de 9:00 a 11:00.

Battagliero confirmó que ya comenzaron a acercarse jubilados para realizar consultas, aunque la recepción formal de la documentación se organizará desde la próxima semana.