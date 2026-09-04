Fiesta del Tambero 2026: el almuerzo está agotado y preparan una gran jornada festiva en la Escuela 33 de Isletas-Camps

La comunidad educativa de la Escuela Nº 33 Nicolás Avellaneda, de la zona de Isletas-Camps, ultima los detalles para una nueva edición de la tradicional Fiesta del Tambero, que este domingo 6 de septiembre tendrá su decimoquinta edición, aunque será la número 13 de manera efectiva debido a la interrupción provocada por la pandemia.

En diálogo con Estación Plus Crespo, Claudio Plem, presidente de la cooperadora escolar, destacó la respuesta que nuevamente tuvo la comunidad. Según explicó, por cuarto año consecutivo las tarjetas para el almuerzo se agotaron con varios días de anticipación.

“Gracias a Dios, como todos los años la gente responde. Creo que ya es el cuarto año consecutivo que nos quedamos sin tarjetas para el almuerzo una semana antes”, señaló Plem.

Almuerzo y baile durante toda la jornada

La actividad comenzará durante la mañana. Desde las 10.30 o 11.00 se espera el arribo de los asistentes para comenzar a ubicarse, mientras que a las 11.30 se ofrecerá un aperitivo musical a cargo de la Bandita Edelweiss, previsto hasta aproximadamente las 12.15.

El almuerzo comenzará alrededor de las 12.30 y tendrá como menú choricitos, ensalada, pan y asado deshuesado como plato principal.

Las tarjetas para esta instancia ya se encuentran agotadas, por lo que quienes no hayan adquirido la suya podrán igualmente acercarse durante la tarde para participar del baile.

“Después de las 14.00, quienes quieran ir a participar o bailar, que se lleven los sillones y vayan, no hay problema. No cobramos entrada”, explicó Plem.

La propuesta musical estará a cargo de Bandita Edelweiss y Grupo Tentación, mientras que los más chicos también tendrán un espacio de entretenimiento con un pelotero.

Desde la organización aclararon que, si bien el acceso al baile será gratuito, quienes puedan realizar una colaboración económica estarán contribuyendo directamente con la escuela.

Una fiesta que nació para mostrar la producción de la zona

Plem recordó que la Fiesta del Tambero surgió con un objetivo que va más allá de lo estrictamente recreativo: mostrar la actividad productiva y la realidad de las familias que viven y trabajan en el ámbito rural.

“La fiesta empezó para mostrar lo que es la zona, la cantidad de tambos, la cantidad de familias empleadas que hay, y es una de las pocas escuelas rurales con tantos chicos”, explicó.

Actualmente, la institución cuenta con aproximadamente 25 a 27 alumnos, una matrícula que Plem considera significativa para una escuela rural.

El crecimiento de la actividad productiva en la zona también tuvo su impacto en la comunidad educativa. La presencia de tambos, establecimientos avícolas y otras producciones genera fuentes de trabajo y permite que numerosas familias continúen viviendo en el campo.

El valor de los caminos para sostener la producción rural

Durante la entrevista con Estación Plus Crespo, Plem también puso especial énfasis en la importancia de contar con caminos rurales en buenas condiciones.

“Los caminos sí o sí tienen que ser de acceso diario, diurno y nocturno, las 24 horas”, afirmó, al remarcar que la infraestructura vial resulta indispensable tanto para la producción como para la vida cotidiana de quienes habitan la zona.

En ese sentido, explicó que el movimiento productivo requiere un tránsito permanente. En establecimientos avícolas, por ejemplo, es necesario garantizar el ingreso de alimentos y la salida de la producción, mientras que los tambos también dependen de accesos adecuados.

“¿Cómo hacés para salir con un chico enfermo o con una persona enferma? ¿Cómo le das actividad al campo si no tenés caminos?”, planteó.

Plem destacó que, en el caso de la zona donde se encuentra la Escuela Nº 33, existe un trabajo conjunto entre los vecinos, los frentistas y la comuna para mantener los caminos transitables.

“Si nosotros tenemos buenos caminos, tenemos excelentes accesos, el campo produce y siempre le busca la vuelta, y genera mucha mano de obra”, sostuvo.

Una escuela que creció junto con el trabajo de la comunidad

Uno de los aspectos que más destaca la cooperadora es la transformación que experimentó la escuela durante estos años.

Cuando comenzó la Fiesta del Tambero, la institución contaba solamente con dos aulas y nada mas. Con el paso del tiempo se incorporaron nuevas mejoras: un salón parabólico, otra aula, equipos de aire acondicionado en las aulas, nuevos baños y un pozo de agua, entre otras obras.

Plem valoró especialmente el trabajo realizado por las distintas generaciones de familias que estuvieron vinculadas con la institución.

“Tampoco hay que desmerecer todo lo que venían haciendo nuestros padres y los anteriores a nosotros. Eso era campo, y ellos hicieron una escuela y la casa a pulmón entre ellos”, recordó.

Según explicó, posteriormente hubo un período en el que el ritmo de crecimiento fue menor, hasta que la actual comisión de cooperadora retomó el impulso para continuar concretando mejoras.

“Cuando uno trabaja en una comisión donde vos podés ver logros continuos e ir caminando, la verdad que me enorgullece mucho eso”, expresó.

Una jornada para celebrar y colaborar

La 15ª edición de la Fiesta del Tambero será, una vez más, una oportunidad para reunir a familias y vecinos de la zona, pero también para sostener el funcionamiento de una escuela rural que continúa creciendo.

Plem remarcó que cada aporte realizado durante la jornada vuelve directamente a la institución y, fundamentalmente, a sus alumnos.

“Cada peso que uno pueda sumar es en beneficio de los chicos para mejorar las aulas, para ir mejorando cosas. Si bien la escuela está muy prolijita, hay que hacer todo un mantenimiento continuamente”, concluyó.