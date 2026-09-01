Para el gremio de los viales y se moviliza contra los consorcios camineros

El Sindicato de Obreros y Empleados Viales de Entre Ríos (Soever) resolvió convocar a un paro general de actividades y movilización de los trabajadores viales de toda la provincia por el término de 24 horas, a partir de las 6:00 hs del 1 de septiembre de 2026.

La decisión, histórica para la organización, constituye la primera convocatoria a un paro general de Soever en 40 años y fue adoptada por la Comisión Directiva Central frente a la inminencia del tratamiento legislativo del proyecto de Ley de Consorcios Camineros y al conjunto de medidas que, según el sindicato, vienen debilitando progresivamente a la Dirección Provincial de Vialidad.

Desde Soever señalaron que la medida “no responde a un hecho aislado, sino a una suma de decisiones que ponen en riesgo el presente y el futuro de Vialidad Provincial: el proyecto de Consorcios Camineros, la modificación de la Ley Provincial Nº 6.351 de Obras Públicas, el avance de la tercerización de proyectos y tareas técnicas mediante consultoras, el cierre o debilitamiento de estructuras zonales y las modificaciones que afectan el régimen previsional de los trabajadores viales”.

“Estamos frente a un proceso de vaciamiento de Vialidad Provincial. No se trata solamente de una ley. Se trata de una serie de decisiones que, tomadas en su conjunto, pueden reducir la capacidad del Estado para planificar, proyectar, ejecutar, conservar, mantener y controlar su propia red vial”, expresaron desde el sindicato.

Soever remarcó que Vialidad Provincial es un organismo público esencial y estratégico para Entre Ríos. Su función no se limita a mantener caminos: sostiene la producción, la integración territorial, la seguridad vial y el derecho de las comunidades entrerrianas a contar con caminos transitables.

“La existencia de una Vialidad fuerte no es solo una cuestión laboral. Es una necesidad para toda la provincia. Sin trabajadores, sin maquinaria, sin talleres, sin canteras, sin zonales y sin presencia territorial, Entre Ríos pierde capacidad de respuesta en sus caminos”, señalaron.

Uno de los principales puntos de conflicto es el proyecto de Consorcios Camineros. Para SOEVER, su implementación puede abrir la puerta a la transferencia, fragmentación o tercerización de tareas que actualmente forman parte de las funciones propias de Vialidad Provincial.

El sindicato también cuestiona la modificación de la Ley de Obras Públicas, al advertir que cualquier reforma debe preservar la planificación, la transparencia, el control técnico, el control presupuestario y la fiscalización adecuada de los recursos públicos.

“No estamos en contra de mejorar la conservación de los caminos. Estamos en contra de que, con la excusa de mejorar los caminos, se sustituya, fragmente o vacíe a Vialidad. La respuesta no puede ser debilitar el organismo estatal especializado. La respuesta tiene que ser fortalecerlo”, afirmaron.

La resolución también expresa el rechazo al avance de consultoras externas en proyectos, estudios y tareas técnicas que históricamente formaron parte de las competencias de Vialidad. Para el sindicato, transferir esas funciones implica perder conocimiento, experiencia y capacidad profesional acumulada dentro de la repartición.

Además, Soever volvió a advertir sobre el cierre o debilitamiento de estructuras zonales, consideradas unidades esenciales para el funcionamiento operativo de Vialidad, ya que concentran trabajadores, maquinaria, talleres, infraestructura, conocimiento técnico y capacidad de intervención directa sobre la red vial.

La medida de fuerza incluye la concentración en la sede del Sindicato y movilización de trabajadores viales frente a la sede de la Honorable Legislatura de Entre Ríos, con el objetivo de expresar públicamente el rechazo al proyecto de Consorcios Camineros y a toda iniciativa que implique debilitamiento, vaciamiento, tercerización o sustitución de funciones propias de Vialidad Provincial.

Desde la organización remarcaron que la decisión fue adoptada ante la urgencia del tratamiento legislativo y en ejercicio de las facultades estatutarias de la Comisión Directiva Central. También señalaron que cuenta con el acompañamiento político y sindical expresado por las Comisiones Ejecutivas de las distintas Seccionales a través del Plan de Acción del Soever.

“Esta medida es en defensa de los trabajadores viales, de sus derechos laborales y previsionales, de la fuente de trabajo y, fundamentalmente, de la existencia de Vialidad Provincial como organismo público. No queremos una Vialidad reducida a controlar lo que hacen otros. Queremos una Vialidad pública, fuerte, profesionalizada, con trabajadores, maquinaria propia, zonales fortalecidas y capacidad real para ejecutar”, concluyeron desde Soever.

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