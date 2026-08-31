Se agrava la crisis: ya son 480 los despidos en Granja Tres Arroyos

Los despidos en Granja Tres Arroyos ya son casi 500, confirmó a Canal 9 Litoral, Julio Chamorro, secretario General del Sindicato de la Alimentación de Concepción del Uruguay. La planta sigue cerrada desde fines de mayo y ahora prácticamente la mitad del personal quedó efectivamente en la calle

“La semana pasada hubo 270 despidos y hoy hubo 210 más, con lo cual ya son casi 480 en total. Entre ellos, personal sindical y administrativo”, resaltó Chamorro. Y agregó: “Estamos en caída libre. Reina el silencio. La empresa sí se ha presentado en las instancias en Provincia y Nación, a través al menos de un representante. Hemos planteado condiciones laborales y salarios atrasados, pero solamente se toma nota”.

Chamorro cuestionó además la modalidad de las cesantías: “No se cumplió con la ley, no se respetaron carga familiar, antigüedad ni fondos sindicales. Además de que los quisieron hacer a través del argumento de ‘fuerza mayor'”.

El dirigente sostuvo que prácticamente todas las plantas de Tres Arroyos están paradas, con la novedad de que se paralizó en las últimas horas la de Capitán Sarmiento, donde trabajan 1.300 operarios.