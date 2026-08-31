Tabossi: Municipio y Policía disuadieron conflictos vecinales y preocupaciones por hechos delictivos

"Se trabajó en conjunto para la tranquilidad de todos los vecinos y de un barrio entero, que estaba totalmente asustado, preocupado", referenció la intendenta de Tabossi, Elsi Miraglio, en declaraciones a Estación Plus Crespo. Así, quien dirige los destinos de esa población de Paraná Campaña confirmó que se adoptaron estrategias para atender las circunstancias que estaban causando malestar en la población.

La presidenta municipal sostuvo que "en localidades pequeñas, es normal que el vecino se comunique directamente al WhatsApp o al celular del intendente, porque entiende que es quien debe darle respuestas. Venían sucediendo unos hechos de inseguridad, donde la preocupación del vecino, los reclamos, ya eran muchos. Somos una localidad pequeña, donde nos cuidamos entre todos", afirmó.

Apuntó a modo de ejemplo, que "llamó muchísimo la atención que a las 15:00 -pleno día-, haya habido un hecho de inseguridad -por personas que no son de la localidad, sino que habían venido hace un tiempo a una vivienda de Tabossi-"; y agregó: "Si bien es un caso de robo, de lo que haya sido, quizás en otras localidades o en ciudades más grandes, es algo habitual; pero para Tabossi no. Dormimos con las puertas sin llaves, dejamos el sillón afuera, la bicicleta o la moto también, y nunca ha pasado nada". Sin embargo, registros fílmicos le permitieron conocer que "habían sustraído cosas de una camioneta, que estaba en el frente de la vivienda de una vecina, como cables y otras cosas más.-....- Si a las 15:00 podían llegar a entrar o estar en el patio de una vivienda, no queríamos imaginar lo que podía llegar a ser a la noche. No hubo roturas, solamente sustrajeron un cables, pinza y creo que algunas herramientas que había en el vehículo".

Recalcando que "la situación no es habitual para la localidad", y que por ende, los vecinos no suelen formalizar denuncia, Miraglio hizo saber que quienes residen en la zona comenzaron a molestarse con los adolescentes (menores) que habiendo llegado de visitas familiares a Tabossi, estarían implicados en estas conductas. En medio de ánimos que empezaban a crisparse, "buscamos hablarlo, con la Policía local, con la Policía Departamental, para ver cómo podíamos actuar pacíficamente en este tipo de situaciones".

También para quien oficiaba de anfitrión, comenzaba a resultar incómoda la convivencia barrial. Fruto del diálogo con el responsable de la vivienda, se valoró la oportuna alternativa de interrumpir la estadía de sus familiares y que regresen a su hogar, distante a pocos kilómetros, para evitar conflictividad social. "Este tipo de situaciones no suceden, y si suceden -como pasó-, el mismo vecino se preocupa, alerta, y debíamos encontrar una solución", aclaró la intendenta.

Sistema de cámaras de seguridad, "a nuevo"

En la actual gestión municipal se decidió llevar adelante un proceso de renovación del sistema de videovigilancia, sobre lo cual Elsi Miraglio explicó: "Tenemos terminado el primer tramo, que se hizo todo a nuevo. Lo compramos con aportes del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia y también recursos municipales. Se hizo la compra de nuevas cámaras. Este martes, comenzamos con el segundo tramo de la instalación de cámaras de seguridad, y tendremos todas funcionando correctamente. Esta segunda etapa comprende otras zonas, donde no teníamos todavía esta herramienta. Hubo un avance importante para Tabossi, al tener este sistema", afirmó.