Más mamografías y prevención: la Fundación Un Ángel incorporará un nuevo equipo en Crespo

El mamografo instalado en 2021





Eliana Eberle, integrante de la Fundación Un Ángel de Argentina, confirmó a Estación Plus Crespo que la institución ya compró el nuevo equipo y que se encuentra avanzando con los trámites necesarios para su instalación en El Nido.

Además, explicó cómo funciona actualmente el servicio y la demanda que reciben de Crespo y otras localidades.

La Fundación Un Ángel de Argentina avanza con uno de sus objetivos vinculados con la prevención del cáncer de mama: la incorporación de un nuevo equipo mamográfico para la ciudad de Crespo.

En diálogo con Estación Plus Crespo, Eliana Eberle, integrante de la institución, explicó que la Fundación viene trabajando desde hace años para garantizar el acceso a estudios de prevención y recordó que uno de sus primeros objetivos fue incorporar un mamógrafo para la comunidad.

“Uno de esos destinos de fondos siempre fue la incorporación de un equipo mamográfico para hacer mamografías de prevención para el cáncer de mama en la localidad de Crespo”, señaló Eberle.

La representante de la Fundación recordó que, en 2021, la institución adquirió un mamógrafo usado que fue instalado en el edifico Nido, donde posteriormente recibió diferentes arreglos y modificaciones para poder continuar prestando el servicio.

Sin embargo, explicó que el equipo no respondía de la manera esperada y que la Fundación mantenía como objetivo pendiente poder reemplazarlo por uno nuevo.

“Siempre la fundación sintió que tenía esta deuda pendiente de poder cambiar este equipo que no funcionaba correctamente como se lo esperaba”, manifestó.

Dra. Eliana Eberle

El nuevo equipo ya fue adquirido

Consultada por Estación Plus Crespo sobre cuándo podría arribar el nuevo mamógrafo, Eberle confirmó que la compra ya fue realizada por la Fundación.

“Ya lo compramos desde la fundación”, confirmó.

La integrante de la institución explicó que actualmente restan completar diferentes pasos administrativos vinculados con el contrato y la firma de la documentación correspondiente.

“Ahora quedan los pasos del contrato, de la firma y demás, pero ya pronto va a estar nuevamente instalado en el Nido de Crespo”, indicó.

De esta manera, la Fundación espera poder contar próximamente con el nuevo equipamiento para continuar y ampliar el servicio de mamografías preventivas.

Un servicio gratuito para personas sin obra social

Durante la entrevista con Estación Plus Crespo, Eberle también explicó cómo se trabaja actualmente en el Nido con el servicio de mamografías.

Según detalló, el estudio es totalmente gratuito para las personas que no cuentan con obra social.

A su vez, señaló que la Fundación está evaluando ampliar el acceso a aquellas personas que sí tienen cobertura médica, pero cuyo estudio no es cubierto en su totalidad.

“Sabemos que hoy hay una gran falencia con respecto a las obras sociales. Entonces, también queremos llegar a esa población que hoy en día le cuesta muchísimo”, explicó.

La intención, según manifestó Eberle, es poder atender también a quienes encuentran dificultades económicas para afrontar el costo de una mamografía pese a contar con una obra social.

La importancia de facilitar el acceso a los controles

Otro de los aspectos planteados por Eberle está relacionado con las dificultades que atraviesan algunas mujeres para acceder a estudios mamográficos.

La integrante de la Fundación señaló que existen pacientes que deben trasladarse hacia otras localidades y que, en algunos casos, los turnos disponibles pueden otorgarse con varios meses de demora.

“Y también aquellos que claramente tienen que viajar a otras localidades, por ahí los turnos se los dan a muchos meses”, explicó.

Frente a esta situación, destacó la importancia de facilitar el acceso a los estudios preventivos.

“La urgencia de la prevención sabemos que tiene que ser lo antes posible”, sostuvo Eberle.

En ese sentido, consideró que la incorporación del nuevo equipamiento permitirá responder a parte de las demandas que actualmente recibe la institución.

Demanda de Crespo y localidades de la región

El trabajo de la Fundación no se limita exclusivamente a pacientes de Crespo. Eberle destacó que también existe una demanda importante proveniente de otras localidades de la región.

En particular, mencionó a Hasenkamp, Alcaraz y María Grande, donde reciben solicitudes de mujeres que necesitan realizarse estudios mamográficos.

“Con este nuevo equipo vamos a poder solventar todas esas demandas que estamos recibiendo”, afirmó.

Asimismo, destacó el objetivo de continuar trabajando con esas localidades para ofrecer un espacio coordinado y seguro para la realización de los estudios.

“Sobre todo, poder seguir trabajando con las localidades de Hasenkamp, Alcaraz y María Grande, que ahí tenemos como una demanda bastante grande de mujeres que necesitan esos estudios y necesitan un espacio coordinado y seguro para poder hacerse el estudio”, concluyó Eberle.