google_preferred_source_badge_dark_ESPlus en Vivo

La Agrícola Regional realizó una charla técnica con productores en la Escuela N° 32 de Isletas

La Agrícola Regional llevó adelante una charla técnica destinada a productores de la zona en la Escuela N° 32 de Isletas, departamento Diamante. La actividad se realizó en el marco de las acciones vinculadas al Día del Agricultor, cuya conmemoración tendrá lugar en septiembre próximo.
Crespo28 de agosto de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo
google

imagen

El encuentro tuvo como objetivo generar un espacio de capacitación e intercambio con productores de la región y contó con la participación de representantes de Mecano Ganadero, un producto que recientemente comenzó a comercializar La Agrícola Regional.

Estación Plus Crespo dialogó con Gustavo Basgall, encargado de La Agrícola Regional en la zona de Diamante, quien brindó detalles de la actividad y explicó el motivo de la convocatoria.

En el marco del Día del Agricultor en la Escuela 32 de Isletas, realizamos una reunión con productores de la zona”, explicó Basgall.

Durante la jornada se desarrolló una charla técnica a cargo del médico veterinario Federico Walker, vinculada a las propuestas y productos presentados para el sector.

Tuvimos como invitados a la gente de Mecano Ganadero, que es un producto nuevo que estamos vendiendo ahora hace poquito tiempo, señaló.

Además de la exposición técnica, participaron de la actividad autoridades de La Agrícola Regional. Basgall indicó que estuvieron presentes el gerente de la entidad, Diego Maier, y el presidente del Consejo de Administración, Horacio Gross, quienes también dirigieron unas palabras a los productores.

Buena participación de productores

Consultado por Estación Plus Crespo acerca de la convocatoria, Basgall destacó la cantidad de productores que se acercaron a participar de la propuesta.

Bien, bien, bastante gente, como se esperaba, un poco de frío nomás, pero bien, estuvo bien”, expresó.

El encuentro permitió así acercar a los productores información técnica y nuevas alternativas vinculadas a la actividad agropecuaria, en una jornada organizada como parte de las acciones previas al Día del Agricultor, que se celebra cada año durante el mes de septiembre.

Una vez finalizada la charla técnica, los participantes compartieron una cena, generando además un espacio de encuentro e intercambio entre productores y representantes de La Agrícola Regional.

whatsap logo

ENVIÁ NOTICIAS A TRAVÉS DE WHATSAPP

Agendá este número
34 34 61 55 66
 Enviá tus noticias, fotos o videos

Te puede interesar
Más visto hoy en Estación Plus

mensaje

Próximos días en Crespo

Plus facebook

Estación Plus Noticias en tu E-Mail
Ingresá tu E-Mail y recibí diariamente las noticias de Estación Plus Crespo