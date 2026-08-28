La Agrícola Regional realizó una charla técnica con productores en la Escuela N° 32 de Isletas

El encuentro tuvo como objetivo generar un espacio de capacitación e intercambio con productores de la región y contó con la participación de representantes de Mecano Ganadero, un producto que recientemente comenzó a comercializar La Agrícola Regional.

Estación Plus Crespo dialogó con Gustavo Basgall, encargado de La Agrícola Regional en la zona de Diamante, quien brindó detalles de la actividad y explicó el motivo de la convocatoria.

“En el marco del Día del Agricultor en la Escuela 32 de Isletas, realizamos una reunión con productores de la zona”, explicó Basgall.

Durante la jornada se desarrolló una charla técnica a cargo del médico veterinario Federico Walker, vinculada a las propuestas y productos presentados para el sector.

“Tuvimos como invitados a la gente de Mecano Ganadero, que es un producto nuevo que estamos vendiendo ahora hace poquito tiempo, señaló.

Además de la exposición técnica, participaron de la actividad autoridades de La Agrícola Regional. Basgall indicó que estuvieron presentes el gerente de la entidad, Diego Maier, y el presidente del Consejo de Administración, Horacio Gross, quienes también dirigieron unas palabras a los productores.

Buena participación de productores

Consultado por Estación Plus Crespo acerca de la convocatoria, Basgall destacó la cantidad de productores que se acercaron a participar de la propuesta.

“Bien, bien, bastante gente, como se esperaba, un poco de frío nomás, pero bien, estuvo bien”, expresó.

El encuentro permitió así acercar a los productores información técnica y nuevas alternativas vinculadas a la actividad agropecuaria, en una jornada organizada como parte de las acciones previas al Día del Agricultor, que se celebra cada año durante el mes de septiembre.

Una vez finalizada la charla técnica, los participantes compartieron una cena, generando además un espacio de encuentro e intercambio entre productores y representantes de La Agrícola Regional.