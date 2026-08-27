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Granizada sorprendió a Ramírez durante la mañana de este jueves

El fenómeno se registró alrededor de las 10.30 y fue registrado por vecinos de la localidad, que enviaron imágenes y videos a Estación Plus Crespo. El alerta meteorológico vigente estaba previsto para el viernes.
Entre Ríos27 de agosto de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo
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Una intensa granizada sorprendió durante la mañana de este jueves 27 de agosto a los vecinos de General Ramírez. El fenómeno se registró alrededor de las 10.30 y generó sorpresa entre los habitantes de la localidad entrerriana.

Lectores de Estación Plus Crespo enviaron imágenes y videos en los que puede observarse la caída de granizo en distintos sectores de Ramírez.

El episodio se produjo en un contexto de inestabilidad meteorológica en la región. Sin embargo, el fenómeno llamó particularmente la atención debido a que el alerta meteorológico vigente contemplaba condiciones adversas para la jornada del viernes, por lo que la granizada registrada este jueves tomó por sorpresa a los vecinos.

Las imágenes compartidas por los lectores permiten dimensionar la intensidad del fenómeno que atravesó a la localidad durante la mañana.

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