Teknofood: diputados interpelarán a la ministra de Desarrollo Humano y al director de Comedores Escolares

Quieren que los funcionarios brinden explicaciones sobre la situación actual del servicio de comedores de escuelas primarias y secundarias.

El bloque “Más Para Entre Ríos” informó que la convocatoria se debe a la situación planteada a partir de la decisión del gobierno provincial de contratar un servicio de provisión, logística y distribución de alimentos no perecederos destinados a desayunos y meriendas en comedores escolares de la provincia, dependientes del Ministerio de Desarrollo Humano, y que tal servicio fue adjudicado a la firma Teknofood S.A., con domicilio legal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La bancada justicialista señaló que en esa modificación del sistema de funcionamiento de los comedores escolares donde se observan cuestiones que podrían afectar la alimentación cotidiana de los niños, niñas y adolescentes que concurren a las escuelas públicas de Entre Ríos. El bloque advirtió que la calidad nutricional de los alimentos no aportaría a los alumnos los nutrientes necesarios y además podría afectar su salud.

Igualmente recordó que los niños, niñas y adolescentes son un grupo de tutela prioritaria tanto a nivel constitucional como en las convenciones internacionales, por lo que su alimentación requiere atención urgente. Del mismo modo, remarcaron que ese bloque presentó el 28 de julio un Pedido de Informes referido a la contratación de Teknofood, que consta de 34 puntos, y que no fue respondido por el Poder Ejecutivo Provincial.

La iniciativa de la interpelación fue impulsada por la diputada Silvina Decco junto a Laura Stratta, Juan José Bahillo, Yari Seyler, Silvia Moreno, Andrea Zoff, Enrique Cresto, Lorena Arrozogaray, Mariel Ávila y José María Kramer, en base a la disposición que señala que los funcionarios deberán presentarse ante el cuerpo legislativo "de conformidad con lo dispuesto por la Constitución Provincial y el Reglamento Interno" para dar cuenta del estado actual de la prestación en escuelas primarias y secundarias.

La fecha de la sesión especial para llevar a cabo la interpelación debe ser fijada por la presidencia de la Cámara.

Avalan el trabajo del síndico de OSER y repudian “el hostigamiento que sufre”

En otro orden de cosas, el mismo bloque de diputados y diputadas “Más Para Entre Ríos” recibió al síndico fiscalizador por la oposición en la Obra Social de Entre Ríos (OSER), Pablo Giampaolo, para interiorizarse del último informe realizado sobre el organismo, el cual contradice con datos las afirmaciones del oficialismo respecto de una supuesta disminución del déficit y un ordenamiento administrativo.

Los legisladores repudiaron “el hostigamiento sufrido por Giampaolo por parte del oficialismo y lamentaron la estrategia de estigmatización que aplica el gobierno provincial hacia las personas o sectores que sostienen una postura distinta sobre diferentes aspectos de la gestión”.

Asimismo, el bloque destacó la importancia del rol del síndico para que la sociedad entrerriana pueda conocer la verdadera situación de la obra social estatal. En ese sentido, desde la bancada justicialista se remarcó que “la transparencia no debe declamarse sino ejercerse —lo que no sucede actualmente con la administración de la OSER— e instaron al gobierno provincial a respetar y garantizar el derecho de todos los afiliados a acceder a esos datos sin ningún tipo de obstáculos”.

El informe del síndico por la oposición se basa “en documentación parcial debido a que no se le suministró toda la información requerida, a pesar de haber sido solicitada por las vías correspondientes y de contar con el derecho legal de acceder a ella. De dicho informe surge que el principal origen de la disminución del déficit obedeció exclusivamente al aumento de los aportes de los afiliados, mientras que se verifica un crecimiento considerable de los gastos administrativos de la obra social, lo que contradice las afirmaciones recientes del gobernador Rogelio Frigerio formuladas en base a la información provista por la conducción de la OSER”.

Igualmente, se remarcó “con preocupación que el gobernador haya hablado de la ‘regularización laboral de 120 trabajadores’, un concepto insostenible dado que lo ocurrido en el proceso fue la desvinculación de 132 agentes, afectando directamente la situación de 132 familias entrerrianas”.

Análisis