Comedores: en septiembre empieza Tecknofood

La ida original era poner en marcha el acuerdo a inicios de agosto, pero el pleito judicial que se abrió obligó a retrasar los tiempos.

Mediante la Licitación Pública N° 02/26, bajo la modalidad de Orden de Compra Abierta, el Poder Ejecutivo adjudicó la provisión de insumos para comedores a la firma Teknofood SA, mediante la compra centralizada y ya no con el giro de fondos a los directores de escuela, un mecanismo que se pensó permitirá “ajustar la provisión a la matrícula y asistencia escolar concreta de cada período, evitando compras excesivas o subejecuciones, dotando de flexibilidad y eficiencia al gasto público, garantizando la continuidad del servicio alimentario y asegurando que el Estado sólo erogue por las prestaciones realmente requeridas”.

El decreto de adjudicación N° 1.983/2026 fijó el importe total general de la oferta adjudicada, calculado de acuerdo con las cantidades máximas estimadas para los ciclos lectivos 2026 y 2027: $101.726.784.000. Aunque el decreto de llamado N° 852/2026 estimó una inversión de $42.669.617.445. Y el precio unitario adjudicado es de $1.600 por ración de alimento De acuerdo con el importe total general ($101.726.784.000) y el precio unitario por ración ($1.600), las cantidades máximas estimadas para ambos ciclos lectivos (2026 y 2027) ascienden a aproximadamente 63.579.240 raciones.

El director de Comedores de la Provincia, Lautaro Azzalini, entendió que “no hay un impedimento en continuar las conversaciones con la empresa que ganó el servicio” en relación a la discusión por la vigencia del contrato que el Gobierno firmó con la empresa Teknofood SA.

La decisión era empezar en agosto. Sin embargo, Azzaluini dijo que este lunes estuvo “en contacto con la empresa”. “Están con un problema de producción. No produjeron más ante la incertidumbre que generó la acción judicial. Entiendo que ahora van a empezar a producir de vuelta para garantizar la provisión de alimentos a la Provincia. Entiendo que en una o dos semanas ya podríamos empezar. Mientras tanto, se continúa con la acreditación de la tarjeta Sidecreer a las escuelas hasta la recepción de la mercadería que proveerá la empresa. A partir de ese momento, se corta y no se reconocen más gastos de ningún tipo con la tarjeta”, contó a Radio Plaza Paraná.

El funcionario estimó que “para mediados de septiembre ya vamos a estar bastante avanzados con la entrega de insumos”.

Sostuvo que “la logística está”. “De hecho, la empresa ha contratado a una firma de la provincia para la logística. Lo que ahora falta es que haya producción. Teknofood produjo en función de la demanda de las provincias a las que venía entregando y no produjeron más ante la incertidumbre de saber qué pasaba en Entre Ríos. Ahora que eso está resuelto, acordamos con ellos para para poder empezar con el tema de lo que son las órdenes de provisión y producción de los productos”.

Según reprodujo Entre Ríos Ahora, el cambio “es un combo”. “Para mí, lo fundamental y primordial es la garantía nutricional y la calidad de los productos. Que haya algo homogéneoa. Y, además, obviamente, está el tema de la transparencia y del control, que para nosotros es importante. Es algo por lo que venimos luchando desde el inicio de la gestión”.

Sobre la discusión de fondo, sostuvo: “Me parece que si estamos discutiendo si un cereal con leche es o no mejor que un mate con pan, o que si el mate cocido con pan es mejor que la leche que entregaríamos todos los días a las escuelas con galletitas, que son fortificadas, me parece que es un debate equivocado. Nosotros tenemos actas de sobra para mostrar lo que es la disparidad de los almuerzos y de los desayunos”.

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