Trabajos de investigación demuestran que el ciervo axis ya está presente en los 17 departamentos de Entre Ríos

El ciervo axis en Entre Ríos alcanzó los 17 departamentos de la provincia, según un estudio que reunió 412 registros georreferenciados correspondientes al período comprendido entre 2005 y 2025. La investigación permitió reconstruir la expansión de esta especie exótica invasora y detectar ocho posibles vías por las que habría ingresado al territorio entrerriano.

El relevamiento fue realizado por Norberto Muzzachiodi y Julián A. Sabattini, investigadores vinculados a la Universidad Nacional del Litoral (UNL) y a la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER-CONICET). Los resultados fueron publicados en la revista científica Nótulas Faunísticas.

Para determinar la distribución de la especie, los especialistas recopilaron información procedente de relevamientos de campo, bibliografía especializada, colecciones y aportes realizados por ciudadanos mediante plataformas de ciencia participativa, entre ellas iNaturalist.

Registros en toda la provincia

Uno de los principales resultados fue la magnitud de la expansión territorial alcanzada por el ciervo axis. La reconstrucción cartográfica evidenció que los animales dejaron de estar concentrados en sectores determinados y actualmente existen registros en los 17 departamentos entrerrianos.

En total, el trabajo reunió 412 citas georreferenciadas durante un período de 20 años, lo que permitió establecer un panorama detallado sobre la evolución de su presencia en Entre Ríos.

Además, los investigadores identificaron ocho posibles vías de ingreso que habrían contribuido a la llegada y posterior dispersión de ejemplares. La presencia en diferentes ambientes también demostró la capacidad del axis para adaptarse, reproducirse y establecer poblaciones fuera de su distribución natural.

Una especie originaria de Asia

El ciervo axis (Axis axis) es originario de la India y de otras regiones del sur de Asia. Sin embargo, fue introducido en diferentes lugares del mundo y es considerado una especie exótica invasora en territorios donde consiguió establecer poblaciones silvestres.

Su avance genera preocupación debido a que puede competir con especies autóctonas por recursos como alimento y espacio. A su vez, una elevada presencia de ejemplares puede provocar modificaciones sobre la vegetación y alterar las dinámicas de los ambientes naturales.

El estudio también documentó ejemplares dentro de áreas protegidas y Parques Nacionales, una situación que cobra especial relevancia por los posibles efectos sobre ecosistemas destinados a la conservación de especies y ambientes nativos.

El riesgo en rutas y caminos

La expansión del ciervo axis puede representar un problema para la seguridad vial. Los animales pueden desplazarse por zonas atravesadas por rutas y caminos, lo que aumenta la posibilidad de encuentros imprevistos con vehículos.

Las colisiones con ejemplares de esta especie pueden ocasionar importantes daños materiales y poner en riesgo a conductores y acompañantes debido al tamaño que alcanzan los animales.

Elonce