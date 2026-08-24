Desayunos y meriendas escolares: Agmer apelará para "evitar" que el fallo se reduzca al cumplimiento de octógonos

Luego de que la Justicia hiciera lugar al amparo colectivo pidiendo al Gobierno la entrega de productos que no que contengan uno o más sellos de advertencia o leyendas precautorias, Agmer indicó que apelará el fallo.

El gremio docente sostuvo que un alimento sin sellos de advertencia no es automáticamente saludable. “La Ley 27.642 establece prohibiciones, pero la normativa provincial también impone obligaciones positivas para garantizar una alimentación saludable en las escuelas. Por eso, retirar un producto con sellos no debería habilitar su reemplazo por cualquier otro alimento que simplemente no tenga octógonos”

En ese sentido, Agmer pidió aclarar qué significa alimentación saludable. “Luego de la sentencia, desde el Gobierno provincial se sostuvo públicamente que el fallo se refiere exclusivamente al artículo 12 de la Ley 27.642 y que los alimentos podrían ser sustituidos por otros que cumplan con esa legislación. Esa interpretación es la que queremos evitar”.

“Valoramos el fallo. Defendemos sus fundamentos. Y apelamos para que la protección que reconoce no se vea reducida”, manifestó.

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