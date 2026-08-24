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Agmer alertó por el deterioro salarial y exigió al Gobierno que reabra la paritaria

El gremio docente advirtió que los salarios “no alcanzan para comer, vestirse y pagar alquileres” y reclamó al Gobierno de Entre Ríos una recomposición urgente.
Entre Ríos24 de agosto de 2026
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El gremio docente advirtió que el aumento del costo de vida continúa deteriorando el poder adquisitivo y reclamó una recomposición salarial que permita recuperar lo perdido frente a la inflación.

“Desde Agmer instamos al Gobierno de Entre Ríos a una urgente apertura de la paritaria salarial, ya que el aumento sostenido del costo de vida y la crisis económica en la que nos encontramos continúan deteriorando el poder adquisitivo de las y los docentes, haciendo insuficientes los salarios actuales para afrontar las necesidades básicas. Para ser más claros: no alcanza para comer, vestirse, pagar alquileres, etc”, sostuvieron.

“La situación exige una respuesta concreta e inmediata: recuperación salarial, actualización frente a la inflación y una recomposición que permita garantizar salarios dignos”, enfatizaron.

 En este marco, sostuvieron que “el Gobierno debe convocar nuevamente a los representantes de las y los trabajadores para retomar la discusión cerrada unilateralmente en julio pasado, con propuestas que den respuestas reales a quienes sostienen diariamente la escuela pública”.

“El salario no puede seguir perdiendo frente al costo de vida”, enfatizaron e indicaron que “solo entre diciembre-julio hemos perdido 16% frente a la inflación, considerando que se nos ha dado 6,50% por decreto”.

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