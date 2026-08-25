Se definió el programa de la Semana del Emprendimiento e Innovación Entre Ríos 2026

El Consorcio AFIDEER confirmó el programa de la Semana del Emprendimiento e Innovación Entre Ríos 2026, que se desarrollará los días 1, 2 y 3 de septiembre, con actividades en Villa Libertador San Martín y Paraná.

Durante tres jornadas, la provincia reunirá a estudiantes universitarios, empresas, emprendedores, especialistas, autoridades académicas y referentes del ecosistema de innovación, en una agenda que combinará conferencias, paneles, casos de éxito, espacios de vinculación y la instancia final del Desafío de Innovación Entre Ríos 2026.

Una agenda con referentes de primer nivel

La Semana contará con la participación de destacados especialistas del ámbito empresarial, tecnológico, académico y emprendedor. Entre los disertantes confirmados se encuentran Patricia Debeljuh, doctora en Filosofía, investigadora y directora del Centro Conciliación Familia y Empresa del IAE Business School de la Universidad Austral; Sergio Candelo, economista, cofundador de Snoop Consulting y ex presidente de CESSI; David García Páez, especialista internacional en bioseguridad aplicada a la producción animal; Victoria Nagel, especialista en innovación y emprendimiento y cofundadora de Infira; Octavio Gaspar, gerente general de Ovobrand; y Eduardo Matozo, gerente general del Parque Tecnológico Litoral Centro y exministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de Santa Fe.

La programación también incluirá la Clase Magistral de la Cátedra Héctor Motta, a cargo de Octavio Gaspar; además de experiencias de emprendedores y ganadores de ediciones anteriores, paneles sobre el ecosistema emprendedor entrerriano, innovación y sostenibilidad, modelos de negocios, tecnología, bioseguridad y casos de innovación aplicada.

Más de 200 estudiantes, un proceso de meses y 11 equipos en la instancia final

Uno de los principales protagonistas de la Semana será el Desafío de Innovación 2026, cuya jornada final reunirá a más de 40 estudiantes de las cinco universidades entrerrianas que integran AFIDEER. Los equipos llegan a esta instancia luego de un proceso de varios meses que comenzó con más de 200 estudiantes inscriptos, quienes participaron de instancias de formación, talleres, conformación de equipos interdisciplinarios, mentorías y desarrollo de proyectos.

El recorrido culminará el jueves 3 de septiembre, con una ronda de pitches en la que los equipos presentarán sus propuestas ante un jurado especializado. Luego recibirán una devolución de expertos y se anunciarán los proyectos ganadores. La competencia tendrá además una instancia de proyección internacional: representantes de los equipos ganadores podrán viajar a Panamá para participar del Congreso Internacional de AFIDE 2026, donde tendrán la oportunidad de presentar sus proyectos y vincularse con referentes del ecosistema internacional de emprendimiento e innovación.

Un jurado especializado para evaluar las soluciones

La jornada final contará con un jurado integrado por especialistas con experiencia en tecnología, innovación, gestión empresarial, emprendimiento, vinculación tecnológica y capital de riesgo.

Entre ellos estarán Agustín Arias, COO de Argeniss Software; Andrés Germán Pérez Ruffa, especialista en Recursos Humanos y Dirección Estratégica; Brenda Rojas, contadora pública, mentora de negocios y referente de programas de preaceleración y aceleración de startups y venture capital; Lucas Grandi, ingeniero en Sistemas de Información y socio fundador de Grandí y Asociados – Ertic; Maia Dordevic, estratega de innovación, ejecutiva internacional y fundadora de Innomy Consult; Victoria Nagel, especialista en innovación, emprendimiento y vinculación tecnológica, cofundadora de Infira y secretaria de Innovación y Desarrollo Económico de la Municipalidad de Esperanza; y Sergio Candelo, economista, cofundador de Snoop Consulting y referente del sector tecnológico.

El acompañamiento del sector privado

La realización de esta agenda cuenta con el acompañamiento de empresas e instituciones que decidieron invertir y comprometerse con el desarrollo del emprendedorismo y la innovación en Entre Ríos. En esta edición acompañan como patrocinadores Leiva Hnos., Dimarbo, COOPAR, La Agrícola Regional Coop. Ltda., Tecnovo y MiradorTEC, cuyo aporte permite fortalecer las distintas iniciativas impulsadas por AFIDEER y generar nuevas oportunidades para estudiantes, emprendedores y proyectos innovadores de la provincia.

Asimismo, la Semana del Emprendimiento e Innovación Entre Ríos 2026 cuenta con el apoyo del Gobierno de Entre Ríos y de la Municipalidad de Paraná, consolidando una articulación entre el sistema universitario (con la participación activa de la Universidad Autónoma de Entre Ríos), el sector productivo y el Estado para promover el desarrollo regional.

La participación requiere inscripción previa en ESTE ENLACE.

CONSULTAR PROGRAMA COMPLETO