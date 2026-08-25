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Se definió el programa de la Semana del Emprendimiento e Innovación Entre Ríos 2026

Las actividades serán del 1 al 3 de septiembre, en Libertador San Martín y Paraná. Más de 40 estudiantes presentarán soluciones en el marco del Desafío de Innovación. La agenda presentará referentes de primer nivel. Organiza el Consorcio AFIDEER. 
Entre Ríos25 de agosto de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo
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El Consorcio AFIDEER confirmó el programa de la Semana del Emprendimiento e Innovación Entre Ríos 2026, que se desarrollará los días 1, 2 y 3 de septiembre, con actividades en Villa Libertador San Martín y Paraná.

Durante tres jornadas, la provincia reunirá a estudiantes universitarios, empresas, emprendedores, especialistas, autoridades académicas y referentes del ecosistema de innovación, en una agenda que combinará conferencias, paneles, casos de éxito, espacios de vinculación y la instancia final del Desafío de Innovación Entre Ríos 2026. 

Una agenda con referentes de primer nivel

La Semana contará con la participación de destacados especialistas del ámbito empresarial, tecnológico, académico y emprendedor. Entre los disertantes confirmados se encuentran Patricia Debeljuh, doctora en Filosofía, investigadora y directora del Centro Conciliación Familia y Empresa del IAE Business School de la Universidad Austral; Sergio Candelo, economista, cofundador de Snoop Consulting y ex presidente de CESSI; David García Páez, especialista internacional en bioseguridad aplicada a la producción animal; Victoria Nagel, especialista en innovación y emprendimiento y cofundadora de Infira; Octavio Gaspar, gerente general de Ovobrand; y Eduardo Matozo, gerente general del Parque Tecnológico Litoral Centro y exministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de Santa Fe.

La programación también incluirá la Clase Magistral de la Cátedra Héctor Motta, a cargo de Octavio Gaspar; además de experiencias de emprendedores y ganadores de ediciones anteriores, paneles sobre el ecosistema emprendedor entrerriano, innovación y sostenibilidad, modelos de negocios, tecnología, bioseguridad y casos de innovación aplicada.

Más de 200 estudiantes, un proceso de meses y 11 equipos en la instancia final

Uno de los principales protagonistas de la Semana será el Desafío de Innovación 2026, cuya jornada final reunirá a más de 40 estudiantes de las cinco universidades entrerrianas que integran AFIDEER. Los equipos llegan a esta instancia luego de un proceso de varios meses que comenzó con más de 200 estudiantes inscriptos, quienes participaron de instancias de formación, talleres, conformación de equipos interdisciplinarios, mentorías y desarrollo de proyectos. 

El recorrido culminará el jueves 3 de septiembre, con una ronda de pitches en la que los equipos presentarán sus propuestas ante un jurado especializado. Luego recibirán una devolución de expertos y se anunciarán los proyectos ganadores. La competencia tendrá además una instancia de proyección internacional: representantes de los equipos ganadores podrán viajar a Panamá para participar del Congreso Internacional de AFIDE 2026, donde tendrán la oportunidad de presentar sus proyectos y vincularse con referentes del ecosistema internacional de emprendimiento e innovación.

Un jurado especializado para evaluar las soluciones

La jornada final contará con un jurado integrado por especialistas con experiencia en tecnología, innovación, gestión empresarial, emprendimiento, vinculación tecnológica y capital de riesgo.

Entre ellos estarán Agustín Arias, COO de Argeniss Software; Andrés Germán Pérez Ruffa, especialista en Recursos Humanos y Dirección Estratégica; Brenda Rojas, contadora pública, mentora de negocios y referente de programas de preaceleración y aceleración de startups y venture capital; Lucas Grandi, ingeniero en Sistemas de Información y socio fundador de Grandí y Asociados – Ertic; Maia Dordevic, estratega de innovación, ejecutiva internacional y fundadora de Innomy Consult; Victoria Nagel, especialista en innovación, emprendimiento y vinculación tecnológica, cofundadora de Infira y secretaria de Innovación y Desarrollo Económico de la Municipalidad de Esperanza; y Sergio Candelo, economista, cofundador de Snoop Consulting y referente del sector tecnológico. 

El acompañamiento del sector privado

La realización de esta agenda cuenta con el acompañamiento de empresas e instituciones que decidieron invertir y comprometerse con el desarrollo del emprendedorismo y la innovación en Entre Ríos. En esta edición acompañan como patrocinadores Leiva Hnos., Dimarbo, COOPAR, La Agrícola Regional Coop. Ltda., Tecnovo y MiradorTEC, cuyo aporte permite fortalecer las distintas iniciativas impulsadas por AFIDEER y generar nuevas oportunidades para estudiantes, emprendedores y proyectos innovadores de la provincia.

Asimismo, la Semana del Emprendimiento e Innovación Entre Ríos 2026 cuenta con el apoyo del Gobierno de Entre Ríos y de la Municipalidad de Paraná, consolidando una articulación entre el sistema universitario (con la participación activa de la Universidad Autónoma de Entre Ríos), el sector productivo y el Estado para promover el desarrollo regional. 

La participación requiere inscripción previa en ESTE ENLACE

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