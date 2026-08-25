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La Uader abrió la preinscripción para mayores de 25 años que no terminaron el secundario

La Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud (FCVyS) abre una nueva convocatoria del Programa "Acompañarte", destinado a personas mayores de 25 años que no hayan finalizado sus estudios secundarios y deseen iniciar una carrera universitaria.
Entre Ríos25 de agosto de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo
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La propuesta se enmarca en el Artículo 7 de la Ley de Educación Superior N.º 24.521 y forma parte de las políticas de inclusión e igualdad de oportunidades que impulsa la Facultad para ampliar el acceso a la educación superior.

Las preinscripciones estarán abiertas desde el lunes 24 de agosto hasta el viernes 11 de septiembre de 2026 y comprenden las carreras que la FCVyS ofrece en sus sedes de Paraná, Concordia, General Ramírez, Villaguay y Gualeguay.

Una oportunidad para acceder a la universidad
El Programa Acompañarte busca acompañar a quienes desean comenzar una carrera universitaria y, por distintas circunstancias, no pudieron completar sus estudios secundarios. En este sentido, la Facultad brinda una nueva oportunidad para acceder a la educación superior, en consonancia con su compromiso con la inclusión, la igualdad de oportunidades y el derecho a la educación.

A través del programa se articulan propuestas y recursos destinados a fortalecer el ingreso y la permanencia en la universidad. Las y los aspirantes participarán de instancias de formación y acompañamiento en Matemáticas, Lectura y Comprensión de Textos y Entornos Virtuales, además de encuentros de reflexión y tutorías específicas.

Para acceder a esta posibilidad, las personas interesadas deberán acreditar que cuentan con preparación y/o experiencia laboral vinculada con los estudios que desean iniciar, así como con aptitudes y conocimientos suficientes para cursarlos satisfactoriamente.

Requisitos excluyentes
a) Tener 25 años cumplidos al momento de la preinscripción.
b) Haber finalizado y aprobado la educación primaria.
c) En caso de tener estudios secundarios incompletos, presentar constancia correspondiente. 
d) Poseer experiencia laboral o cursos de capacitación (ambos certificados y comprobables) vinculados a la carrera que se desea estudiar.

¿Cuándo y cómo debo inscribirme?
La preinscripción se realiza de forma digital completando el formulario online y cargando de manera digital la documentación que allí se requiere.



FORMULARIO

Documentación obligatoria
DNI (frente y reverso LEGIBLE)
Certificado de Nivel Primario Completo
Certificado de Analítico de Nivel Secundario Incompleto (en caso de haber cursado el secundario)
Certificación/es que acrediten experiencia acorde a la carrera que se propone iniciar (Certificados laborales, de talleres, cursos, etc.).

Luego de completar la preinscripción digital, el o la aspirante recibirá un correo en el cual lo convocarán a una entrevista de admisión con el equipo docente en la semana del lunes 21 de septiembre al viernes 25 de septiembre de 2026. A ese encuentro deberán concurrir con la documentación en formato papel.

A partir de dicha entrevista, el personal se evalúa el perfil de quien aspira a ingresar a la universidad y en caso de resultar favorable su evaluación se le informa sobre el comienzo del Programa “Acompañarte”.se indicarán los pasos a seguir, como también dónde y cuándo deberán presentar la documentación en formato papel. 


De los antecedentes y la entrevista
La evaluación de antecedentes y entrevista estará a cargo de una Comisión de Admisión designada a tal fin. La misma estará conformada por representantes de la Secretaria Académica, de la Secretaría de Inclusión Estudiantil y Promoción de Derechos y Docentes de la carrera elegida. 

Una vez realizada la evaluación de antecedentes y la entrevista, la Comisión elevará al Consejo Directivo de la Facultad mediante informe, los resultados para su conocimiento y aprobación.

En caso que se desee cambiar de carrera dentro de la Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud, y haya aprobado anteriormente las instancias de admisión previstas, sólo tendrá que presentarse a la instancia de admisión para valoración de pertinencia, con la carrera a cursar.

Preguntas frecuentes 
¿Qué significa ingresar a una carrera universitaria por Artículo 7?
La Ley de Educación Superior 24521/95 prevé en su Art. 7º que las personas mayores de 25 años, que no tengan completos sus estudios de nivel secundario, podrán ingresar, excepcionalmente, a las instituciones de nivel universitario, siempre que demuestren a través de las instancias que cada Institución considere pertinente, que tienen preparación y/o experiencia acorde con los estudios que se proponen iniciar, así como aptitudes y conocimientos suficientes para cursarlos satisfactoriamente.

¿Qué requisitos debo cumplir al momento de la inscripción?


·         Ser mayor de 25 años. 
·         Contar con estudios primarios completos y/o estudios secundarios incompletos.
·         Acreditar experiencia (a través de cursos, capacitaciones, cartas de referencia) acorde con los estudios que se proponen iniciar.

¿Qué sucede si no tengo antecedentes en relación a la carrera que elija?
Si no posees antecedentes en relación a la carrera elegida, no podrás acceder a la entrevista de admisión, requisito indispensable para dar inicio al cursado del Programa Acompañarte. 

¿Qué es el Programa “Acompañarte”?
“Acompañarte” es una iniciativa, impulsada por el Departamento de Ingreso, Permanencia y Egreso dependiente de la Secretaria de Inclusión Estudiantil y Promoción de Derechos, que tiene por objetivo brindarte acompañamiento para fortalecer y sostener tu ingreso y permanencia en el ámbito universitario. Este Programa será el responsable de implementar instancias de formación básica, en Matemáticas, Lectura y Comprensión de textos, Entornos Virtuales, y encuentros de reflexión y acompañamiento de tutorías específicas.

¿Qué tiempo de duración tiene?
Estos encuentros se llevarán a cabo a partir del 5 de octubre al 27 de noviembre de 2026 en los días y horarios previstos en cada Sede.

¿Cuáles son las carreras que puedo estudiar y en qué ciudades de la provincia?

Sede General Ramírez
Carreras:
Tecnicatura Universitaria en Laboratorio
Tecnicatura Universitaria en Higiene y Seguridad Laboral
Licenciatura en Higiene y Seguridad Laboral
Tecnicatura Universitaria en Producción de Bioimágenes
Licenciatura en Producción de Bioimágenes
Dirección: 29 de septiembre 110
Horario de atención: lunes a viernes de 13 a 18
Responsable: Gema Giménez Reschke
Correo electrónico:  [email protected] y [email protected]

Sede Concordia
Carrera:
Enfermería Universitaria       
Dirección: Sarmiento 94 (Bienestar Estudiantil, Primer Piso de la Escuela N°9 “Juan María Gutiérrez”)
Horario de atención: lunes a viernes de 17:30 a 20:30hs
Responsable: Melina Cabrera
Correo electrónico de la sede:  [email protected]                  

Sede Villaguay
Carrera: 
Podología Universitaria
Dirección: Mitre 22
Horario de atención: lunes a viernes de 8 a 12
Responsable: Sra. Rosa Piñeyro
Correo electrónico de la sede: [email protected]

Sede Paraná
Carreras:
Enfermería Universitaria
Licenciatura en Enfermería
Tecnicatura en Higiene y Salud Animal
Podología Universitaria
Tecnicatura Universitaria en Prótesis Dental
Dirección: General Espejo y Fernando Fader (Edificio FCVyS - Campus UADER)
Horario de atención Departamento de Ingreso, Permanencia y Egreso: lunes a viernes de 9 a 14hs.
Responsable: Federico Ariza
Correo electrónico [email protected]

Sede Gualeguay
Carreras:
Profesorado Universitario en Educación Física
Tecnicatura en Actividad Física y Deporte
Dirección: Complejo Educativo “Héctor y Sara Salas de Berisso”, Corrientes 198, 2ª Piso
Horario de atención Área de Atención al Estudiante: lunes a viernes de 8 a 17hs
Responsable: Daniela Perchivale/Laura Vigliani
Correo electrónico de la sede:  [email protected]

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