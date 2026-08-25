La Uader abrió la preinscripción para mayores de 25 años que no terminaron el secundario

La propuesta se enmarca en el Artículo 7 de la Ley de Educación Superior N.º 24.521 y forma parte de las políticas de inclusión e igualdad de oportunidades que impulsa la Facultad para ampliar el acceso a la educación superior.



Las preinscripciones estarán abiertas desde el lunes 24 de agosto hasta el viernes 11 de septiembre de 2026 y comprenden las carreras que la FCVyS ofrece en sus sedes de Paraná, Concordia, General Ramírez, Villaguay y Gualeguay.



Una oportunidad para acceder a la universidad

El Programa Acompañarte busca acompañar a quienes desean comenzar una carrera universitaria y, por distintas circunstancias, no pudieron completar sus estudios secundarios. En este sentido, la Facultad brinda una nueva oportunidad para acceder a la educación superior, en consonancia con su compromiso con la inclusión, la igualdad de oportunidades y el derecho a la educación.



A través del programa se articulan propuestas y recursos destinados a fortalecer el ingreso y la permanencia en la universidad. Las y los aspirantes participarán de instancias de formación y acompañamiento en Matemáticas, Lectura y Comprensión de Textos y Entornos Virtuales, además de encuentros de reflexión y tutorías específicas.



Para acceder a esta posibilidad, las personas interesadas deberán acreditar que cuentan con preparación y/o experiencia laboral vinculada con los estudios que desean iniciar, así como con aptitudes y conocimientos suficientes para cursarlos satisfactoriamente.

Requisitos excluyentes

a) Tener 25 años cumplidos al momento de la preinscripción.

b) Haber finalizado y aprobado la educación primaria.

c) En caso de tener estudios secundarios incompletos, presentar constancia correspondiente.

d) Poseer experiencia laboral o cursos de capacitación (ambos certificados y comprobables) vinculados a la carrera que se desea estudiar.





¿Cuándo y cómo debo inscribirme?

La preinscripción se realiza de forma digital completando el formulario online y cargando de manera digital la documentación que allí se requiere.





FORMULARIO





Documentación obligatoria

DNI (frente y reverso LEGIBLE)

Certificado de Nivel Primario Completo

Certificado de Analítico de Nivel Secundario Incompleto (en caso de haber cursado el secundario)

Certificación/es que acrediten experiencia acorde a la carrera que se propone iniciar (Certificados laborales, de talleres, cursos, etc.).



Luego de completar la preinscripción digital, el o la aspirante recibirá un correo en el cual lo convocarán a una entrevista de admisión con el equipo docente en la semana del lunes 21 de septiembre al viernes 25 de septiembre de 2026. A ese encuentro deberán concurrir con la documentación en formato papel.



A partir de dicha entrevista, el personal se evalúa el perfil de quien aspira a ingresar a la universidad y en caso de resultar favorable su evaluación se le informa sobre el comienzo del Programa “Acompañarte”.se indicarán los pasos a seguir, como también dónde y cuándo deberán presentar la documentación en formato papel.



De los antecedentes y la entrevista

La evaluación de antecedentes y entrevista estará a cargo de una Comisión de Admisión designada a tal fin. La misma estará conformada por representantes de la Secretaria Académica, de la Secretaría de Inclusión Estudiantil y Promoción de Derechos y Docentes de la carrera elegida.

Una vez realizada la evaluación de antecedentes y la entrevista, la Comisión elevará al Consejo Directivo de la Facultad mediante informe, los resultados para su conocimiento y aprobación.

En caso que se desee cambiar de carrera dentro de la Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud, y haya aprobado anteriormente las instancias de admisión previstas, sólo tendrá que presentarse a la instancia de admisión para valoración de pertinencia, con la carrera a cursar.

Preguntas frecuentes

¿Qué significa ingresar a una carrera universitaria por Artículo 7?

La Ley de Educación Superior 24521/95 prevé en su Art. 7º que las personas mayores de 25 años, que no tengan completos sus estudios de nivel secundario, podrán ingresar, excepcionalmente, a las instituciones de nivel universitario, siempre que demuestren a través de las instancias que cada Institución considere pertinente, que tienen preparación y/o experiencia acorde con los estudios que se proponen iniciar, así como aptitudes y conocimientos suficientes para cursarlos satisfactoriamente.

¿Qué requisitos debo cumplir al momento de la inscripción?



· Ser mayor de 25 años.

· Contar con estudios primarios completos y/o estudios secundarios incompletos.

· Acreditar experiencia (a través de cursos, capacitaciones, cartas de referencia) acorde con los estudios que se proponen iniciar.

¿Qué sucede si no tengo antecedentes en relación a la carrera que elija?

Si no posees antecedentes en relación a la carrera elegida, no podrás acceder a la entrevista de admisión, requisito indispensable para dar inicio al cursado del Programa Acompañarte.

¿Qué es el Programa “Acompañarte”?

“Acompañarte” es una iniciativa, impulsada por el Departamento de Ingreso, Permanencia y Egreso dependiente de la Secretaria de Inclusión Estudiantil y Promoción de Derechos, que tiene por objetivo brindarte acompañamiento para fortalecer y sostener tu ingreso y permanencia en el ámbito universitario. Este Programa será el responsable de implementar instancias de formación básica, en Matemáticas, Lectura y Comprensión de textos, Entornos Virtuales, y encuentros de reflexión y acompañamiento de tutorías específicas.

¿Qué tiempo de duración tiene?

Estos encuentros se llevarán a cabo a partir del 5 de octubre al 27 de noviembre de 2026 en los días y horarios previstos en cada Sede.

¿Cuáles son las carreras que puedo estudiar y en qué ciudades de la provincia?



Sede General Ramírez

Carreras:

Tecnicatura Universitaria en Laboratorio

Tecnicatura Universitaria en Higiene y Seguridad Laboral

Licenciatura en Higiene y Seguridad Laboral

Tecnicatura Universitaria en Producción de Bioimágenes

Licenciatura en Producción de Bioimágenes

Dirección: 29 de septiembre 110

Horario de atención: lunes a viernes de 13 a 18

Responsable: Gema Giménez Reschke

Correo electrónico: [email protected] y [email protected]

Sede Concordia

Carrera:

Enfermería Universitaria

Dirección: Sarmiento 94 (Bienestar Estudiantil, Primer Piso de la Escuela N°9 “Juan María Gutiérrez”)

Horario de atención: lunes a viernes de 17:30 a 20:30hs

Responsable: Melina Cabrera

Correo electrónico de la sede: [email protected]

Sede Villaguay

Carrera:

Podología Universitaria

Dirección: Mitre 22

Horario de atención: lunes a viernes de 8 a 12

Responsable: Sra. Rosa Piñeyro

Correo electrónico de la sede: [email protected]

Sede Paraná

Carreras:

Enfermería Universitaria

Licenciatura en Enfermería

Tecnicatura en Higiene y Salud Animal

Podología Universitaria

Tecnicatura Universitaria en Prótesis Dental

Dirección: General Espejo y Fernando Fader (Edificio FCVyS - Campus UADER)

Horario de atención Departamento de Ingreso, Permanencia y Egreso: lunes a viernes de 9 a 14hs.

Responsable: Federico Ariza

Correo electrónico [email protected]

Sede Gualeguay

Carreras:

Profesorado Universitario en Educación Física

Tecnicatura en Actividad Física y Deporte

Dirección: Complejo Educativo “Héctor y Sara Salas de Berisso”, Corrientes 198, 2ª Piso

Horario de atención Área de Atención al Estudiante: lunes a viernes de 8 a 17hs

Responsable: Daniela Perchivale/Laura Vigliani

Correo electrónico de la sede: [email protected]