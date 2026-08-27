Paro de 48 horas: Docentes y universitarios confluyen en dos jornadas de protesta

Los trabajadores de la educación inauguran este jueves un paro de 48 horas que alcanzará a las escuelas entrerrianas y a las universidades nacionales.

En la provincia, Agmer y AMET realizarán una medida de fuerza de 48 horas en reclamo de una recomposición salarial y de respuestas del Gobierno a los planteos del sector, mientras que docentes y nodocentes universitarios también suspenderán sus actividades en el marco de un plan de lucha nacional por salarios y financiamiento.

Además, el viernes a las 17:30 Agmer convocó a una marcha provincial con antorchas que partirá desde la Plaza 1º de Mayo y culminará frente a la Casa de Gobierno, en Paraná.

La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) cuestionó al Ejecutivo provincial por no haber convocado a una nueva instancia de negociación salarial y advirtió sobre el deterioro de los ingresos docentes frente a la inflación.

Según los registros difundidos por el gremio, la pérdida del poder adquisitivo entre diciembre de 2025 y julio de 2026 alcanza el 16,1%. En ese período, indicaron, los aumentos salariales totalizaron 6,6%, mientras que la inflación acumulada llegó al 22,7%.

La organización también remarcó que en julio se otorgó un incremento del 3% y que no existe, hasta el momento, una pauta salarial para las liquidaciones de agosto. Bajo la consigna “Respuestas, no discursos”, reclamó la inmediata reapertura de la paritaria y una discusión que permita recuperar el salario.

En ese sentido, Agmer también volvió a exigir el blanqueo de las sumas no remunerativas. Desde el sindicato advirtieron que el pago de adicionales por fuera del salario remunerativo impacta en el financiamiento de la obra social y de la Caja de Jubilaciones y Pensiones, además de afectar los haberes de los trabajadores jubilados.

A la medida se suma la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) Regional XI. La entidad confirmó su adhesión al paro de 48 horas, definido por su Congreso Extraordinario de Delegados y en el marco de las acciones del Frente Salarial Docente.

“Ratificamos el reclamo sostenido de lograr una recomposición salarial que realmente iguale la pérdida del poder adquisitivo del salario frente al proceso inflacionario”, expresaron desde AMET.

También en las universidades

Las jornadas de protesta coincidirán con el paro nacional de 48 horas convocado para jueves y viernes por los gremios docentes y nodocentes universitarios.

Los gremios docentes Asociación Gremial de Docentes Universitarios (AGDU) –nucleado en Conadu– y Sindicato de Trabajadores de la Docencia Universitaria de Entre Ríos (Sitradu) –agrupado en Conadu Histórica– adhieren a la medida nacional en reclamo de mayor financiamiento para las universidades públicas y una recomposición salarial que permita recuperar el poder adquisitivo perdido.

Entre los principales planteos figura la exigencia al Gobierno nacional para que aplique de manera efectiva la Ley de Financiamiento Universitario. Las organizaciones del sector denunciaron que, pese a la vigencia de la norma y al tiempo transcurrido desde su aprobación, los fondos previstos no han sido ejecutados, lo que afecta el funcionamiento de las casas de estudio, las becas y los salarios.

Por su parte, los trabajadores nodocentes entrerrianos de la Asociación del Personal de la Universidad de Entre Ríos (Apuner) también realizarán un paro sin concurrencia a los lugares de trabajo, en el marco del plan de lucha definido por la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (Fatun).

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