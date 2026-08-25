Apresan a dúo de jóvenes que estafaron en $400.000 a comercios de Hernández

Dos personas oriundas de Paraná, tendrán que afrontar los cargos que la Fiscalía de Nogoyá les endilga, por perjuicios económicos a comerciantes de Hernández.

Supo Estación Plus Crespo que dos negocios de Hernández se vieron afectados, cuando sujetos presentaban comprobantes de transferencias apócrifas, generando un perjuicio económico aproximado de $400.000. Simulaban transferir, pero el dinero nunca impactaba y se retiraban a bordo de un automóvil.

Reuniendo imágenes de cámaras de seguridad reconstruyeron el derrotero por la pequeña localidad, pudiendo individualizar el rodado en cuestión.

A partir de las tareas investigativas realizadas y surgiendo que se correspondía a titularidad en Paraná, Investigaciones de Nogoyá trabajó en colaboración con personal de Comisaría Octava, de la capital entrerriana. Se logró establecer la ubicación y los domicilios vinculados a los presuntos autores.

Con las correspondientes órdenes judiciales, este martes 25 de agosto, se concretaron los procedimientos en la ciudad de Paraná.

Uniformados de ambas jurisdicciones llevaron adelante dos allanamientos en domicilios ubicados en calle Manuel Leiva al 500. Como resultado de los allanamientos, se procedió al secuestro de un automóvil Ford Fiesta y un teléfono celular, pasibles de pericias. Asimismo, operó la detención de dos hombres, mayores de edad, quienes quedaron a disposición de la Fiscalía de Nogoyá.