Recuperan elementos sustraídos desde un salón evangélico en Viale

Este martes, Comisaría Viale recepcionó una denuncia radicada por el responsable de una Iglesia Evangélica, ubicada en calle San Nicolás y Cepeda, de 3sa ciudad; quien constató la faltante de sillas plásticas y baldes de revestimiento texturado del interior del salón. Halló una ventana abierta, sin daños, presumiendo ser por donde se perpetró el ilícito.

A partir de tareas investigativas, la policía logró establecer que parte de los elementos habían sido comercializados en la localidad, confirmó Lucas Gutiérrez -Jefe de la dependencia-, a Estación Plus Crespo.

Hizo saber que "las personas que los habían adquirido de buena fe, hicieron entrega voluntaria de las pertenencias, en ocasión de las entrevistas de rigor".

"Continuando con las recorridas prevencionales por calle Las Acacias, entre Los Robles y Avellaneda, se procedió a la demora de un ciudadano de 29 años de edad, en situación de calle, quien llevaba consigo una rueda rodado 15. Al ser consultado por los elementos sustraídos, manifestó haber vendido uno de los baldes, el cual también fue recuperado mediante entrega voluntaria por parte de la compradora", confirmó Gutiérrez.

La Unidad Fiscal de Investigación y Litigación en turno, dispuso el formal secuestro de los elementos y la aprehensión del masculino de 29 años por el supuesto delito de Receptación Sospechosa de Bienes, quedando además imputado por el delito de Hurto.

Intervino Personal Cria Viale.