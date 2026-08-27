Rechazan un pedido de autorización para construir dársenas de estacionamiento

En la noche del 26 de agosto, se aprobó por unanimidad la Resolución que rechaza la creación de dársenas de estacionamiento en una esquina, límite del Barrio Centro con Barrio Pancho Ramírez.

Conforme presenció Estación Plus Crespo, la fundamentación de la decisión legislativa estuvo a cargo del concejal Luciano Reca, quien explicó: "La presidenta de la comisión de la Fundación Solidaridad, solicita la autorización por vía de excepción, para construir dársenas de estacionamiento de vehículos diversos, sobre la vereda del edificio de la institución, ubicado en calle Alberdi esquina 25 de Mayo. Argumentan que es necesario para facilitar el acceso de elementos durante las actividades que se realizan habitualmente -como fiestas, exposiciones, talleres, etcétera-; dando un mayor orden, tanto al tránsito de peatones como al tránsito general. Pero desde el Área de Prevención y Seguridad Urbana se informa que es inviable lo que se solicita, debido a que no están dadas las medidas necesarias para realizar dársenas de estacionamiento. Y además, que este salón ya cuenta con una rampa de ingreso de vehículos para carga y descarga, lo cual se puede utilizar para esto que ellos mismos están solicitando, como apoyo a los distintos eventos que hacen".

"Lo hemos tratado tanto en la Comisión de Planeamiento como en la Comisión General, y se ha resuelto no autorizar esta construcción de dársenas", afirmó el edil, siendo corroborado por la votación unánime de los concejales.