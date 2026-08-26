Peatón murió atropellado por colectivo: el chofer dio positivo de alcoholemia y buscan identificar a la víctima

Un peatón murió atropellado por un colectivo este miércoles en Villaguay y la Policía solicitó colaboración para establecer su identidad. El siniestro ocurrió alrededor de las 13:20 en calle Retamar, entre Buenos Aires y Güemes. El conductor del transporte fue sometido a un control de alcoholemia que arrojó resultado positivo.

Por circunstancias que permanecían bajo investigación, un colectivo Mercedes-Benz de larga distancia, perteneciente a la empresa identificada como “R.U.”, colisionó con el hombre. La víctima recibió asistencia y fue trasladada al Hospital Santa Rosa, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento.

El chofer, de 38 años, fue sometido a un test de alcoholemia que registró 1,47 gramos de alcohol por litro de sangre. Ante el resultado y por disposición de la Fiscalía interviniente, quedó aprehendido mientras continuaban las medidas judiciales y periciales para determinar las responsabilidades en el hecho.

Buscan establecer quién era el peatón fallecido

Hasta este miércoles por la tarde, los investigadores no habían podido establecer la identidad del hombre. Según la descripción difundida oficialmente, tendría entre 60 y 70 años y una estatura aproximada de 1,70 metros.

Al momento del siniestro vestía un pulóver violeta, jeans azul claro, zapatillas de cuero negras y una gorra tipo quepis de color blanco. Como característica particular, se indicó que utilizaba un bastón.

Ante la falta de documentación o información que permitiera identificarlo, la Policía de Entre Ríos pidió colaboración a la comunidad. Solicitaron que quienes reconozcan las características difundidas o sepan de alguna persona que se encuentre ausente de su domicilio se comuniquen con la dependencia policial más cercana.

El colectivo quedó retenido para las pericias

El transporte involucrado en el fatal siniestro no llevaba pasajeros en el momento del impacto. Luego del procedimiento inicial, quedó retenido por personal de Tránsito Municipal para la realización de las actuaciones correspondientes.

Posteriormente intervino Policía Científica, que llevó adelante las pericias sobre el vehículo y en el lugar del hecho. Las tareas apuntaron a reconstruir la mecánica del choque y determinar las circunstancias en las que el colectivo embistió al peatón.

La Fiscalía también dispuso la realización de la autopsia al cuerpo de la víctima. El estudio formará parte de las medidas destinadas a establecer las causas precisas del fallecimiento mientras continúa la investigación judicial.

El pedido de colaboración a la comunidad

En el operativo intervinieron efectivos de la Sección Comando Radioeléctrico, Motorizada, División Investigaciones y Policía Científica, junto con agentes de Tránsito Municipal. Las actuaciones quedaron bajo las directivas de la Fiscalía interviniente.

Uno de los objetivos inmediatos de la investigación era lograr identificar al fallecido para poder comunicar lo sucedido a sus familiares. Por esa razón, las autoridades remarcaron la importancia de cualquier dato que permita determinar quién era el hombre.

Mientras avanzaban las pericias sobre el siniestro y la situación procesal del conductor, la Policía reiteró que cualquier persona que pueda reconocer a la víctima por su vestimenta, edad aproximada o por el uso de bastón puede aportar información ante la dependencia policial más cercana.

Elonce