Denunció que lo extorsionaron durante meses por 15 mil dólares: detuvieron a una mujer

Un hombre denunció que lo extorsionaron durante meses por 15 mil dólares y, tras una investigación desarrollada en Colón, una mujer de 40 años fue detenida como principal sospechosa. Además, durante dos allanamientos se secuestraron un automóvil, teléfonos celulares, tarjetas SIM y documentación vinculada con la causa.

La investigación se inició a partir de la presentación realizada por la víctima ante la Fiscalía en turno, a cargo del fiscal Sebastián Blanc. Según los elementos incorporados al legajo, el denunciante aseguró que había sido sometido durante meses a presiones y reiteradas exigencias de dinero.

Fuentes vinculadas con la investigación indicaron a Elonce que la suma involucrada “podría ascender a 15 mil dólares”. A partir de la denuncia y de las pruebas reunidas, la Justicia dispuso una serie de procedimientos para avanzar sobre las personas y elementos presuntamente relacionados con las maniobras investigadas.

Dos allanamientos y elementos secuestrados

Personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal de la Jefatura Departamental Colón realizó el primer allanamiento en una vivienda ubicada sobre calle Chacabuco al 300. En el lugar fue notificado de la medida un joven de 23 años.

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron dos teléfonos celulares, tres tarjetas SIM y diversa documentación considerada de interés para la investigación. Los elementos quedaron a disposición de la Justicia para ser analizados en el marco de la causa.

Posteriormente, con la colaboración de personal de la Comisaría de Minoridad y Familia, se concretó un segundo allanamiento en una vivienda de calle Río Iguazú al 1100. Allí fue notificado un hombre de 33 años y los investigadores incautaron otro teléfono celular, documentación y un automóvil Ford Ka gris.

Detuvieron a la principal sospechosa

En simultáneo con los allanamientos, los investigadores concretaron la detención de una mujer de 40 años, señalada como la principal sospechosa en la causa por presunta extorsión.

La aprehensión se realizó en cumplimiento de la orden judicial correspondiente. Posteriormente, la mujer fue trasladada y alojada en dependencias de la Comisaría de Minoridad y Familia, donde quedó a disposición de las autoridades judiciales intervinientes.

La investigación continuará ahora con el análisis de los teléfonos, tarjetas SIM y documentación secuestrada. Esas pericias buscarán determinar cómo se habrían desarrollado las presuntas exigencias económicas denunciadas y establecer la eventual participación de otras personas en las maniobras investigadas.