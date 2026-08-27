Estatuas solidarias: los niños del Jardín de la Escuela San José invitan a la comunidad a colaborar con los abuelos del hogar

La solidaridad volverá a ser protagonista este viernes en la Escuela N° 70 “San José” de Crespo, donde los alumnos del Jardín de 5 serán parte de una particular propuesta que combina educación, participación y compromiso con la comunidad.

Se trata de una nueva edición de las denominadas “estatuas solidarias”, una iniciativa que la institución ya llevó adelante en otras oportunidades y que, en esta ocasión, tendrá como protagonistas a los más pequeños. El objetivo será recaudar fondos destinados a colaborar con los abuelos del hogar.

En diálogo con Estación Plus Crespo, la directora de la Escuela N° 70 “San José”, Fernanda Gassmann, explicó que la propuesta mantiene el espíritu solidario que caracteriza a distintas actividades impulsadas por la institución.

“Justamente es un proyecto que surgió siempre con el mismo trasfondo, que es la solidaridad”, señaló Gassmann, quien contó que los niños del Jardín de 5 fueron preparados para participar de esta actividad.

Según explicó la directora, los pequeños “van a estar interpretando estatuas con el objetivo y el propósito de recaudar para los abuelos del hogar”.

Una propuesta que vuelve a convocar

La experiencia no es nueva para la comunidad educativa. Gassmann recordó que las “estatuas solidarias” ya fueron realizadas anteriormente y que tuvieron una buena respuesta.

“Ha sido una propuesta que realmente ha gustado mucho. Ha sido con niños, ha sido con adultos, ha sido con los más grandes, y en esta oportunidad nuevamente volvemos a hacerlo con los alumnos del jardín”, manifestó.

En ese sentido, destacó especialmente el acompañamiento de las familias, al considerar que su participación resulta fundamental para poder concretar este tipo de iniciativas.

“Tenemos muchísimo apoyo porque justamente es la familia, y que siempre lo remarcamos, la que apoya, la que prepara, la que hace que esto suceda”, expresó la directora durante la entrevista con Estación Plus Crespo.

Distintas formas de colaborar durante el año

La actividad del viernes forma parte de un conjunto de propuestas que la escuela desarrolla a lo largo del año con el propósito de reunir fondos para los abuelos.

Durante la jornada de las “estatuas solidarias” estarán disponibles alcancías para que las familias y quienes concurran puedan realizar una colaboración voluntaria.

“Ese día están las alcancías para que cada familia pueda realizar el aporte, desde los movimientos de las estatuas”, explicó Gassmann.

La directora también repasó otras iniciativas realizadas durante este año. Entre ellas mencionó las ferias y una particular propuesta denominada “susurradores de poesías”, mediante la cual se recitaban poemas al oído y, a cambio, se recibía una colaboración destinada al mismo fin.

“Han sido distintos eventos que en el año tratamos de buscar la forma, la manera de sostener algo que no siempre es sencillo”, sostuvo.

Sobre los susurradores, explicó: “Le susurraban y dejaban una colaboración para los abuelos”.

Para Gassmann, estas actividades tienen una doble finalidad: por un lado, el objetivo solidario y, por otro, el componente educativo que implica involucrar activamente a los estudiantes.

“Ha sido otra actividad linda que, de algún modo, tiene un propósito educativo, pero también un propósito como es la solidaridad”, resumió.

El protagonismo de los alumnos

La directora también explicó que la escuela decidió no continuar con la modalidad de colocar alcancías en comercios, una práctica que se había utilizado en otros momentos.

Según indicó, con el paso del tiempo esa metodología fue dejándose de lado porque la institución buscó desarrollar propuestas que permitan una participación más activa de los estudiantes.

“Nosotros no, porque es como que buscamos la forma de que sea, que involucre más a los alumnos”, explicó Gassmann.

En ese sentido, señaló que anteriormente la tarea de los chicos podía limitarse a colocar y luego retirar las alcancías para proceder al recuento de lo recaudado.

“Lo que hacía el chico era dejarla y después buscarla para contar, y como que no había una intervención tan activa del alumno”, sostuvo.

Por ese motivo, la escuela comenzó a priorizar iniciativas en las cuales los estudiantes puedan asumir un rol más visible y participar directamente del proceso solidario.

“Buscamos propuestas donde la intervención del alumno sea como un poco más protagonista”, afirmó.

Invitación abierta a toda la comunidad

La actividad se desarrollará este viernes 28 de agosto, a partir de las 20:30, en las instalaciones de la Escuela N° 70 “San José”.

Gassmann invitó a toda la comunidad a acercarse y acompañar a los niños en esta experiencia.

“Toda la comunidad está invitada, siempre nos queda chico el patio de la escuela, pero, bueno, la idea es que nos puedan acompañar”, manifestó.

La directora también destacó que la jornada permitirá mostrar el resultado del trabajo conjunto entre alumnos, docentes y familias.

“Para que estén, para que acompañen, para que vean todo lo que es posible hacer con los alumnos cuando se trabaja”, expresó.

En ese marco, agradeció especialmente a los docentes que impulsan y acompañan este tipo de iniciativas: “Agradecida a los docentes que siempre generan y apoyan estas propuestas que hacen a la comunidad”.

Una presentación breve y divertida

La presentación de los niños tendrá una duración aproximada de 30 minutos. Gassmann explicó que, al tratarse de alumnos pequeños, se decidió realizar un espectáculo breve para respetar sus tiempos de atención y movimiento.

“Generalmente, en el caso de los más pequeños, son breves, son alrededor de 30 minutos o un rato y se corta”, indicó.

“Es un espectáculo muy corto, muy preciso, porque justamente lo que necesitamos son los movimientos de los chicos, pero, bueno, los pequeños, el período de atención es mucho más corto”, agregó.

Más allá del objetivo solidario, la directora anticipó que será una actividad entretenida tanto para quienes asistan como para los propios integrantes de la comunidad educativa.

“Es muy ameno, muy divertido verlos a ellos”, sostuvo.

La convocatoria es para este viernes 28 de agosto, desde las 20:30, con entrada abierta a la comunidad y la posibilidad de realizar colaboraciones destinadas a los abuelos del hogar.