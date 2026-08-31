google_preferred_source_badge_dark_ESPlus en Vivo

Otra vez detenido: En 11 días, acumula hechos en Crespo, Aldea San Juan, Valle María y Puíggari

El esclarecimiento de las recientes sustracciones vehiculares en Valle María y Puíggari, dejaron al descubierto la reincidencia de un imputado por recientes hechos en Crespo y Aldea San Juan. Esta vez, efectivos diamantinos lo apresaron en Santa Fe. Los detalles.   
Crespo31 de agosto de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo
google

WhatsApp Image 2026-08-31 at 21.42.54

Un joven de 25 años, oriundo de Racedo, quien ya ha purgado condena en unidad carcelaria, se encuentra nuevamente comprometido ante la justicia. Ahora, por la comisión de una seguidilla de recientes hechos delictivos. Este fin de semana, protagonizó sustracciones en localidades del departamento Diamante, días después de los cometidos en el departamento Paraná.  

Efectivos de la Jefatura de Diamante, estuvieron abocados a dar con el autor de dos sustracciones vehiculares: una en perjuicio del municipio de Valle María, y otra teniendo como damnificado a un propietario particular de Puiggari. En ambos casos, los rodados se encontraban con las llaves de encendido colocadas y sin medidas de protección, lo que facilitó que fueran sustraídos. Fueron encontrados por la Policía y se manejó la hipótesis de que el desperfecto mecánico del primero, impulsó el apoderarse de otro medio de movilidad.  

santa

Con técnicas de inteligencia criminal, se trasladó la búsqueda del autor a la ciudad de Santa Fe, "donde pretendía ocultarse de la persecución policial desplegada en la jurisdicción", apuntaron desde la Departamental Diamante, tras conocer que había cruzado el túnel.

En un operativo conjunto, entre la Policía de Entre Ríos, y la Policía de Santa Fé, este domingo se concretó un allanamiento con requisa de vivienda, y este lunes, finalmente se logró la captura del joven de 25 años acusado. "Conoce la zona donde cometió los delitos", apuntaron los pesquisas y agregaron: "Ya se encuentra en la Alcaidía Policial de Diamante, donde deberá responder en el proceso penal iniciado por el Ministerio Público Fiscal".

20260822_192027Detenido por hechos en Crespo y Aldea San Juan el jueves, cayó nuevamente preso el sábado

whatsap logo

ENVIÁ NOTICIAS A TRAVÉS DE WHATSAPP

Agendá este número
34 34 61 55 66
 Enviá tus noticias, fotos o videos

Te puede interesar
Secuestro Crespo

Esclarecen estafas comerciales con víctimas en Crespo

Estación Plus Crespo
Crespo29 de agosto de 2026
Comisaría Crespo reunió evidencias para llegar hasta el acusado y practicar un fructífero allanamiento. La División Delitos Económicos acompañó la investigación, que suma delincuentes de la zona que operan bajo este ardid.
Más visto hoy en Estación Plus

mensaje

Próximos días en Crespo

Plus facebook

Estación Plus Noticias en tu E-Mail
Ingresá tu E-Mail y recibí diariamente las noticias de Estación Plus Crespo