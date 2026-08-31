Otra vez detenido: En 11 días, acumula hechos en Crespo, Aldea San Juan, Valle María y Puíggari

Un joven de 25 años, oriundo de Racedo, quien ya ha purgado condena en unidad carcelaria, se encuentra nuevamente comprometido ante la justicia. Ahora, por la comisión de una seguidilla de recientes hechos delictivos. Este fin de semana, protagonizó sustracciones en localidades del departamento Diamante, días después de los cometidos en el departamento Paraná.

Efectivos de la Jefatura de Diamante, estuvieron abocados a dar con el autor de dos sustracciones vehiculares: una en perjuicio del municipio de Valle María, y otra teniendo como damnificado a un propietario particular de Puiggari. En ambos casos, los rodados se encontraban con las llaves de encendido colocadas y sin medidas de protección, lo que facilitó que fueran sustraídos. Fueron encontrados por la Policía y se manejó la hipótesis de que el desperfecto mecánico del primero, impulsó el apoderarse de otro medio de movilidad.

Con técnicas de inteligencia criminal, se trasladó la búsqueda del autor a la ciudad de Santa Fe, "donde pretendía ocultarse de la persecución policial desplegada en la jurisdicción", apuntaron desde la Departamental Diamante, tras conocer que había cruzado el túnel.

En un operativo conjunto, entre la Policía de Entre Ríos, y la Policía de Santa Fé, este domingo se concretó un allanamiento con requisa de vivienda, y este lunes, finalmente se logró la captura del joven de 25 años acusado. "Conoce la zona donde cometió los delitos", apuntaron los pesquisas y agregaron: "Ya se encuentra en la Alcaidía Policial de Diamante, donde deberá responder en el proceso penal iniciado por el Ministerio Público Fiscal".