google_preferred_source_badge_dark_ESPlus en Vivo

Pasajero que no quiso pagar, amenazó al chofer y dañó un colectivo

El agresor fue detenido en las inmediaciones, tras protagonizar una violenta reacción en la Terminal de Ómnibus de Viale.
Policiales/Judiciales30 de agosto de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo
google

WhatsApp Image 2026-08-30 at 18.30.40

Promediando las 14:00 de este domingo, un hombre oriundo de Paraná fue apresado en Viale, y deberá afrontar los cargos de Amenazas y Daños.

El Jefe de Comisaría, Lucas Gutiérrez, detalló a Estación Plus Crespo que "en horas de la siesta ingresó a la dependencia un llamado telefónico, proveniente de una persona que se encontraba en la Terminal de Ómnibus de esta ciudad, y requería la presencia del personal. Al acudir, se tomó conocimiento que un sujeto habría roto el vidrio -del lado derecho- de un colectivo de la empresa ERSA, posiblemente producto del impacto con una piedra".

Rápidamente fue reducido el agresor, y sobre su comportamiento, el Jefe policial apuntó: "Minutos antes había intentado subir al ómnibus, sin abonar el pasaje, y ante la negativa del chofer, se ofuscó y comenzó a insultarlo, lo amenazó de muerte, intentando viajar de todos modos. El colectivo comienza a retirarse de la dársena con sus pasajeros abordo -aquellos que pagaron su boleto-, y en ese momento, el micro recibe una agresión con piedra, rompiendo el vidrio derecho de la unidad, sin llegar a lesionar a ningún pasajero".

Gutiérrez hizo saber que "contando con las características del sospechoso, se implementó una recorrida por la zona, logrando localizarlo y siendo demorado. Posteriormente, la Fiscalía de Investigación y Litigación en turno, dispuso el traslado del aprehendido hasta Alcaídia de Tribunales de Paraná".

whatsap logo

ENVIÁ NOTICIAS A TRAVÉS DE WHATSAPP

Agendá este número
34 34 61 55 66
 Enviá tus noticias, fotos o videos

Te puede interesar
División 911

Causa "contratos truchos": La Justicia aclara que podrá interrumpirse la perimetral cuando intervengan en urgencias policiales

Estación Plus Crespo
Policiales/Judiciales29 de agosto de 2026
El Juez de Garantías fijó una excepción estricta, a la prohibición de acercamiento entre los efectivos denunciantes e imputados por el cobro irregular de adicionales. Temporalmente, podrán acercarse cuando surgen intervenciones policiales de carácter impostergable. Se les exige reestablecer la distancia perimetral, apenas finalice el procedimiento.
Más visto hoy en Estación Plus
Secuestro Crespo

Esclarecen estafas comerciales con víctimas en Crespo

Estación Plus Crespo
Crespo29 de agosto de 2026
Comisaría Crespo reunió evidencias para llegar hasta el acusado y practicar un fructífero allanamiento. La División Delitos Económicos acompañó la investigación, que suma delincuentes de la zona que operan bajo este ardid.

mensaje

Próximos días en Crespo

Plus facebook

Estación Plus Noticias en tu E-Mail
Ingresá tu E-Mail y recibí diariamente las noticias de Estación Plus Crespo