Pasajero que no quiso pagar, amenazó al chofer y dañó un colectivo

Promediando las 14:00 de este domingo, un hombre oriundo de Paraná fue apresado en Viale, y deberá afrontar los cargos de Amenazas y Daños.

El Jefe de Comisaría, Lucas Gutiérrez, detalló a Estación Plus Crespo que "en horas de la siesta ingresó a la dependencia un llamado telefónico, proveniente de una persona que se encontraba en la Terminal de Ómnibus de esta ciudad, y requería la presencia del personal. Al acudir, se tomó conocimiento que un sujeto habría roto el vidrio -del lado derecho- de un colectivo de la empresa ERSA, posiblemente producto del impacto con una piedra".

Rápidamente fue reducido el agresor, y sobre su comportamiento, el Jefe policial apuntó: "Minutos antes había intentado subir al ómnibus, sin abonar el pasaje, y ante la negativa del chofer, se ofuscó y comenzó a insultarlo, lo amenazó de muerte, intentando viajar de todos modos. El colectivo comienza a retirarse de la dársena con sus pasajeros abordo -aquellos que pagaron su boleto-, y en ese momento, el micro recibe una agresión con piedra, rompiendo el vidrio derecho de la unidad, sin llegar a lesionar a ningún pasajero".

Gutiérrez hizo saber que "contando con las características del sospechoso, se implementó una recorrida por la zona, logrando localizarlo y siendo demorado. Posteriormente, la Fiscalía de Investigación y Litigación en turno, dispuso el traslado del aprehendido hasta Alcaídia de Tribunales de Paraná".