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Motociclista sufrió lesiones de consideración en un choque sobre Ruta 131

El impacto se produjo en horas de la noche, en la intersección con uno de los accesos a Salto. 
Policiales/Judiciales29 de agosto de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo
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En la noche del viernes, la policía de Libertador Gral. San Martín tomó conocimiento de un accidente de tránsito en Ruta 131 y calle Salto, acudiendo con inmediatez.

Se hizo saber a Estación Plus Crespo que estuvieron involucrados un automóvil Fiat Toro Freedom, de color bordó, conducido por un hombre de 58 años de edad; y una moto Honda CG Titan 150 cc., guiada por un joven de 18 años de edad; ambos con domicilio en Libertador San Martín.

Sin bien las razones son materia de pericias e investigación, se pudo establecer en un primer momento, que "el Fiat circulaba por Ruta 131 de Este a Oeste, intentando girar hacia calle Salto, sin percatarse que en sentido Oeste a Este circulaba la motocicleta, colisionando esta última el lateral derecho de la pick up. Producto de ello, el conductor de la moto cayó a la acera", precisó la Policía. 

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El motociclista fue asistido por personal de salud, siendo trasladado al Sanatorio Adventista del Plata, donde se determinó minutos más tarde, que las lesiones sufridas son de consideración.

El Ministerio Público Fiscal ordenó el inicio de actuaciones, trabajando Policía Científica con las pericias correspondientes.

 

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